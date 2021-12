Eliminan a 48 mil usuarios por trampas de Call of Duty: Vanguard y Warzone

Desde la cuenta de Call of Duty, fue dado a conocer que 48 mil usuarios fueron baneados de Call of Duty: Vanguard y Warzone, por hacer trampa.

Esta nueva oleada de jugadores eliminados del popular título, se da luego de la llegada del sistema anti-trampa: Ricochet, el cual busca combatir todo tipo de hacks en el juego, así como en el battle royale.

En octubre pasado, desde Call of Duty anunciaron su nuevo sistema anti-trampa, el cual señalaron que con un “enfoque multifacético” utiliza nuevas herramientas para monitorear e identificar las trampas, mejorando así los procesos de eliminación de tramposos y las actualizaciones para hacer frente a esas prácticas.

Cabe mencionar que desde antes de la llegada de Ricochet, desde Activision se encuentran en una constante lucha contra los tramposos, y durante el último año han sido varios miles los baneados por hacer trampa.