Elizabeth Olsen anticipó que Wanda tendrá más momentos como en el final del episodio más reciente de WandaVision

WandaVision todavía no pone todas sus cartas sobre la mesa, sin embargo, en su episodio más reciente la nueva serie de Marvel Studios comenzó a ahondar un poco más en el mundo donde se están desarrollando las actuales aventuras de Wanda y The Vision.

En ese contexto, al serie no solo entregó más pistas sobre su misterio principal sino que también estableció una conexión con el resto del MCU que aparentemente no será la última de ese tipo.

[Spoilers del tercer episodio de WandaVision a continuación]

En “Ahora en color”, el tercer episodio de WandaVision, Wanda y Vision finalmente recibieron a sus hijos, Tommy y Billy, pero mientras Maximoff estaba contemplando a los bebés recién nacidos se generó un tenso intercambio entre ella y Geraldine.

Cuando la vecina que apareció en el segundo episodio de la serie comentó que Tommy y Billy eran gemelos, Wanda rápidamente recordó que ella también tenía un hermano gemelo, Pietro, pero él había fallecido.

Maximoff no ahondó en la muerte de su hermano, pero Geraldine le preguntó si él había muerto por culpa Ultron. Y si bien eso es algo que los seguidores de las películas de Marvel Studios vieron en Avengers: Age of Ultron, la mención de Geraldine simplemente no le cayó bien a Wanda. Después de todo, a raíz de ese intercambio, Maximoff aparentemente expulsó a Geraldine de donde sea que se están desarrollando los eventos de WandaVision.

Pero aunque lo que pasará con Geraldine y lo que está pasando verdaderamente en Westview probablemente serán puntos importantes dentro de los próximos episodios de la serie, las menciones a Pietro Maximoff y Ultron quedaron entre los momentos más llamativos del tercer capítulo.

En ese sentido, desde TV Line decidieron preguntarle a Elizabeth Olsen, la actriz detrás de Wanda Maximoff, qué implica eso para el futuro de la serie.

Evidentemente la actriz no entregó detalles concretos, sin embargo, apuntó que los recuerdos de la historia de Wanda seguirán reflotando en los próximos episodios de WandaVision.

“La experiencia de haber pasado por un nacimiento real, como una experiencia de nacimiento real, porque son criaturas reales que respiran a las que ella dio a luz, creo que eso es lo que ha provocado el regreso de este recuerdo que estaba aplastado”, comentó Olsen. “Ella realmente comienza a conectarse de nuevo con estos recuerdos que no están en la superficie. Y continuaremos viéndola descubrir más de ese tipo de momentos”.

Wanda Maximoff debutó en las películas de Marvel Studios en Avengers: Age of Ultron (2015), sin embargo, en sus siguientes apariciones en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame no se abordó mucho más sobre los elementos establecidos del pasado del personaje, como la muerte de sus padres debido a un misil fabricado por Stark Industries, y la muerte de su hermano por culpa de Ultron.

Con eso en cuenta, los comentarios de Olsen apuntan a que WandaVision pretendería hacerse cargo de los recuerdos de Wanda durante sus próximos episodios y por ende podrían llegar más menciones a su familia, la forma en la que ella adquirió sus poderes, y los eventos de otras entregas anteriores del MCU. Todo en un escenario que inevitablemente plantea una gran interrogante respecto a qué hará Wanda a medida que esos recuerdos se vayan destapando.