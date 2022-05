Elizabeth Olsen no sabe qué pasará a futuro con Wanda, pero espera continuar interpretando al personaje

[Esta nota contiene spoilers sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Cuando WandaVision terminó su emisión a inicios del 2021, los fanáticos tenían claro que de una forma u otra la historia de Wanda Maximoff continuaría en la pantalla grande la mano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, ahora que esa película llegó a los cines es un misterio qué pasará a futuro con la Bruja Escarlata.

De hecho, como Marvel Studios todavía no anuncia ni Doctor Strange 3 ni una segunda temporada de WandaVision, por el momento no hay claridad sobre donde o cómo podríamos volver a ver al personaje y es que, aunque en Multiverse of Madness se estableció una especie de conclusión para su historia, claramente este es un universo de superhéroes donde los retornos están a la orden del día.

En ese sentido, Elizabeth Olsen, la actriz que ha encarnado a Wanda desde aquella escena post-créditos de Captain America: The Winter Soldier, aseguró que ella todavía no conoce los planes de la compañía de Kevin Feige para su personaje.

“Creo que los fanáticos generalmente tienen las mejores ideas y realmente no sé a dónde vamos desde aquí y cuáles son las limitaciones de del MCU porque no sigo cuáles son sus planes”, explicó Olsen al ser consultada sobre su futuro como Wanda en una entrevista con Comicbook. “Siento que los fanáticos siempre saben cuáles son los planes, incluso cuando aún no se anuncian. Y, por lo tanto, no lo sé. Tengo esta imagen. Hay algunas imágenes en mi cabeza, creo que son de ‘Witches Road’, ya que (Wanda) está envejeciendo y decayendo, mientras usa su poder y hay algo en eso, esta mujer mayor, que está envejeciendo por su poder, que me interesa. Y realmente no sé lo que eso significa , pero me encantaría ser vieja”.

“Witches Road” es un arco de los cómics de la Bruja Escarlata que Marvel publicó en 2015 y de la mano de un guión de James Robinson y dibujos de Vanesa Del Rey siguió a Wanda en una misión para restaurar la brujería. Pero aunque a Olsen le gustaría llevar esa historia a la pantalla grande, por hora nada garantiza que sus deseos se cumplirán y obviamente lo que pasará a futuro con Maximoff dependerá de cómo Marvel Studios pretenda lidiar con el final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que dio a entender (pero nunca confirmó) una aparente muerte del personaje.

No obstante, en una entrevista paralela con el portal Collider, Olsen remarcó que no siente que Multiverse of Madness sea el fin de su historia como Wanda.

“Tampoco pienso en esto como el final. No sé en qué capacidad volveré”, dijo la actriz. “No sé cómo hacerlo sin....no quiero hacer spoilers”.

Todo mientras que en una entrevista paralela con el portal Extra, Olsen abordó el futuro de su personaje diciendo que “hay un par de versiones diferentes de lo que podría suceder al final de esta película” y que le gustaría “escuchar lo que los fans que mejor la conocen, lo que les gustaría ver de ella a continuación”.