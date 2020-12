Ellen Page se declaró como una persona trans y abraza ser realmente Elliot Page

A través de su cuenta de Instagram, el actor conocido previamente como Ellen Page se declaró como una persona transgénero cuyo nuevo nombre a partir de ahora es Elliot.

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida”, proclamó a través de su carta abierta. “Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado en este viaje”, agregó Page.

“No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, expresó.

A partir de su trabajo en “Hard Candy”, Page comenzó una carrera insipiente que se estableció de forma más masiva a partir de su pequeño rol en “X-Men: The Last Stand”. Sin embargo, su gran salto se concretó con “Juno”, el drama adolescente que le entregó una nominación en la categoría de mejor actriz.

A partir de ahí también participó en películas como “Inception” de Christopher Nolan y recientemente ha sido parte de la serie basada en el cómic “Umbrella Academy”

“Me encanta ser trans y me encanta que yo sea queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días... Te veo, te amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, finalizó.

En ese sentido, las cuentas de redes sociales ahora la identifican bajo el nombre de Elliot Page.