Elon Musk anunció una nueva suspensión de la verificación pagada en Twitter

Elon Musk suspendió la implementación de una de las medidas más polémicas de su administración de Twitter. Este miércoles, mediante un tweet el empresario que gastó $44 mil millones de dólares para quedarse con la red social anunció que el lanzamiento de la nueva verificación pagada mediante Twitter Blue será pospuesto.

Concretamente Musk planteó que esta función no será implementada hasta que exista un “alto nivel de confianza” que permita frenar la suplantación de identidad que en los primeros momentos de la verificación pagada provocó que aparecieran cuentas falsas haciéndose pasar por empresas como Valve y Nintendo, además de figuras como LeBron James.

“Pospondremos el relanzamiento de Blue Verified hasta que haya un alto nivel de confianza para detener la suplantación de identidad”, dijo Musk antes de señalar que “probablemente se usará una verificación de color diferente para (distinguir a) las organizaciones y las persona”.

Musk se precipitó a implementar la verificación pagada como una de las primeras funciones de su era al mando de Twitter, sin embargo, el plan del empresario no funcionó bien y además de cuestionamientos sobre los problemas que podría traer el nuevo sistema provocó situaciones como la mencionada suplantación de empresas o personas.

En ese sentido, un reporte reciente de The Verge ya había indicado que recientemente Musk le dijo a los empleados que quedan en Twitter que la verifiación pagada vía Twitter Blue no será relanzada hasta que “estemos seguros de que no se producirán suplantaciones significativas”.

Por ahora se desconoce cómo Musk y Twitter pretenden conseguir ese objetivo, por lo que será necesario esperar para ver como se resuleve esta situación.