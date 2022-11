Parodias de Nintendo, Valve y varios famosos obtuvieron el ticket azul tras la implementación de la verificación pagada de Twitter Blue

Durante el pasado miércoles 9 de noviembre Twitter puso en marcha una de las propuestas más comentadas de su nueva administración comandada por Elon Musk y comenzó a ofrecer el ticket azul de cuenta verificada a los suscriptores de su membresía Twitter Blue (disponible por ahora solo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda).

Pero aunque esta verificación cuesta cerca de $8 dólares, está acotada a los usuarios de iOS y no admite cuentas recién creadas, los problemas no tardaron en aparecer.

Después de todo, como reporta The Verge, varias cuentas de parodia consiguieron ostentar el ticket azul por algunos momentos.

Así, por ejemplo, una cuenta falsa de Nintendo of America publicó una foto de Mario realizando un gesto obsceno.

Mientras que una cuenta que se hizo pasar por Valve anunció una falsa secuela del videojuego Ricochet.

Si fijan los nombres usuarios de las cuentas parodia de Nintendo y Valve se darán cuenta de que estas no son redes sociales oficiales aquellas empresas, pero con el ticket azul es fácil confundirse a primera vista.

Por lo tanto el problema no es menor y se complica más al considerar que no solo las compañías de videojuegos fueron afectadas porque mientras también surgieron cuentas verificadas que evidentemente no son reales como un perfil de Jesús, también aparecieron cuentas a nombre de Donald Trump y LeBron James. De hecho, pese a los esfuerzos del magnate, aún hay cuentas verificadas con el nombre de Elon Musk que no corresponden a su perfil real.

Evidentemente esta suplantación de identidad plantea un problema para el sistema de verificación de Twitter que muchos advertían que sería inminente al dejar el ticket azul como algo que se podía adquirir. No obstante, Twitter recién está tomando medidas al respecto y aparentemente no serán la línea de la otra verificación “oficial” que solo operó por algunas horas antes de que su implementación se suspendiera.

“Actualmente no estamos poniendo una etiqueta de ‘Oficial’ en las cuentas, pero estamos persiguiendo agresivamente la suplantación de identidad y el engaño”, dijo Twitter.

Ahora, mientras la red social ordena la situación con sus cuentas verificadas, es preciso señalar que al hacer click sobre la marca de verificación pueden averiguar qué cuentas verificadas tienen el ticket porque se los otorgó Twitter bajo el sistema anterior o cuales cuentas ostentan esa insignia porque son parte de Twitter Blue.

De acuerdo a The Verge, las cuentas parodia de Nintendo, Valve, Trump y James fueron suspendidas por Twitter, pero alcanzaron a mantenerse en la red social con sus publicaciones y el ticket de verificación por algunas horas.