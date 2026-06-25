Delcy Rodríguez confirma al menos 32 muertos y cientos de heridos tras los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la madrugada de este jueves que al menos 32 personas murieron y 700 resultaron heridas tras dos fuertes terremotos que sacudieron la costa norte del país la tarde del miércoles.

Tras dar a conocer esta cifra, como consignó AP, Rodríguez, advirtió que se esperaba que el número de víctimas aumentara a medida que los rescatistas siguieran buscando entre los edificios derrumbados y los equipos de emergencia llegaran a las diferentes zonas devastadas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región.

“Decenas de edificios se han derrumbado y estamos inmersos en la ardua tarea de rescatar las vidas que Dios nos permite salvar. El estado de La Guaira se enfrenta a una verdadera tragedia y se ha convertido en una zona de desastre” , declaró la mandataria venezolana.

Unas horas antes, la misma presidenta interina había declarado el estado de emergencia para su país, señalando en ese momento que los fuertes sismos que sacudieron en especial a “los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón”, causaron daños de consideración, aunque sin entregar cifras de fallecidos, heridos ni de viviendas y edificios afectados.

Rodríguez además anunció que las clases se suspenderían durante varios días, mientras el Ministerio de Educación informó que algunos edificios escolares se utilizarían como refugios y centros de donación.

“Instamos a nuestra población a mantener la calma”, dijo la jefa de Estado y asimismo pidió a los profesionales de la salud que se presentaran en los hospitales para atender a los heridos, al tiempo que pidió “unidad”.

Como consignó AP, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su siglas en inglés) informó inicialmente que el primer terremoto tuvo una magnitud de 7,1, cifra que posteriormente subió a 7,2. Su epicentro se ubicó al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas y tuvo una profundidad de 22 kilómetros.

Solo un minuto después, el mismo USGS dio a conocer de un terremoto aún mayor, de magnitud 7,5, el que tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.