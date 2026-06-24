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    Culto

    La canción de The Beatles de la que Paul McCartney se siente más orgulloso (y no es la que piensas)

    Aunque le cuesta elegir una favorita, el zurdo de Liverpool destacó una joya oculta de la banda por la que siente un orgullo particular. Conoce los detalles de su emotiva confesión.

    Por 
    Equipo de Culto

    De todos los miembros de The Beatles, Paul McCartney era lejos el más perfeccionista del grupo, el que más empujaba a los demás a dar el 100%, por lo mismo no es raro que con los años haya reflexionado en torno a sus canciones.

    Y en particular, más allá de lo que hicieron John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, el zurdo compuso una canción por la que -con los años- desarrolló un particular orgullo. Una letra cuya poética al joven Paul dejó muy satisfecho.

    La canción de The Beatles de la que Paul McCartney se siente más orgulloso (y no es la que piensas)

    En un episodio del podcast McCartney: A Life in Lyrics, el exBeatle admitió que, si bien le resulta difícil elegir una favorita entre todas sus canciones, “si tuviera que hacerlo” se quedaría con una del catálogo de mediados de la carrera del grupo.

    “Nadie puede negar que hay algo ahí”. McCartney comparó la estructura de su letra con la de Cheek to Cheek, que Fred Astaire cantó en la década de 1930.

    McCartney admiró la forma en que la canción “se resuelve por sí sola” y agregó: “Las cosas atractivas suelen hacer eso. A menudo vuelven al punto de partida, y hay una pequeña alegría al llegar allí”.

    “No es como si hubiéramos dado una vuelta en círculo. Es algo más mágico. Hemos llegado a otro punto de partida. No es como si hubiéramos corrido en círculo y simplemente hubiéramos vuelto al principio; eso sería bastante aburrido. Es como un truco en el que de repente estás donde estabas, pero es sorprendente”.

    Paul se refería a Here, There and Everywhere, del álbum Revolver, de 1966. Una gema del catálogo beatle que, aunque no fue un sencillo masivo en su época, es considerada una de las obras de arte más perfectas del grupo.

    Más sobre:MúsicaThe BeatlesPaul McCartneyRevolverMúsica Culto

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