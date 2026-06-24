Pedropiedra llevará su show interactivo “La Tómbola” al sur de Chile

“La Tómbola” es un concierto único e interactivo, donde los asistentes participan a través de un sorteo in situ, para elegir su canción favorita en un setlist que va tomando forma en tiempo real.

En este show, que nació durante el verano pasado y fue presentado hace unas semanas en GAM, los fans tienen la oportunidad de pedir los grandes éxitos de Pedropiedra y solicitar canciones que normalmente no interpreta en vivo.

Es por la gran recepción que este formato, que ha sumado presentaciones en más ciudades del país, donde mezclará la música en vivo de una forma lúdica y divertida en complicidad con el público.

Con un estricto y divertido reglamento, “La Tómbola” incluye comodines, la opción de tocar covers y una ley inquebrantable: si piden Inteligencia dormida, el show se acababa ahí mismo.

Las entradas para primeras fechas de esta gira ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir aquí.