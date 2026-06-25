Trump confirma ayuda de EE.UU. a Venezuela tras terremotos: “Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”

Los daños causados en Caracas por los terremotos que sacudieron a Venezuela. Imagen redes sociales.

En horas de la noche de este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos expresó su solidaridad con los venezolanos tras los fuertes terremotos que afectaron a su país durante la jornada, comprometiendo además el envío equipos de rescate y suministros humanitarios al país sudamericano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó en redes sociales la ayuda, argumentando además que “los dos fuertes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud devastadora y han dejado un número incalculable de víctimas mortales”, antes de que las autoridades locales hayan dado alguna cifra oficial al respecto.

The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The U.S.A. stands ready, willing, and able to help! I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will… pic.twitter.com/KdDxoLKCEA — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 25, 2026

“ ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! “, agregó en Truth Social.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Jeremy Lewin, detalló la ayuda, asegurando que el Departamento de Estado de EE.UU. ya está trabajando con socios del gobierno interino de Venezuela.

“Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural” , afirmó Lewin.

The @StateDept has already mobilized a disaster assistance team and task force to deliver and coordinate critical assistance to the Venezuelan people. Working with our partners in the interim Venezuelan government, the U.S. will be sending search and rescue teams, medical and… https://t.co/mZ2Wo4WsyN — Senior Official Jeremy Lewin (@UnderSecretaryF) June 25, 2026

Un poco antes, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, también se refirió a los potentes sismos que afectaron a Venezuela, asegurando que “EE.UU. está con el pueblo venezolano tras los devastadores sismos de esta noche”.

En su cuenta en X, Landau además escribió “que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este difícil momento”, para luego agregar: “¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con ustedes!”.

A ellos se suma el secretario de Energía del país norteamericano, Chris Wright, quien también uso las redes sociales para solidarizar con Venezuela, apuntando que sus “pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy”.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y deseamos fortaleza, seguridad y una pronta recuperación a todas las comunidades afectadas en estos momentos difíciles” , añadió.

Por su parte, el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, confirmó que todo el personal de la Embajada de EE.UU. en Caracas fue localizado.