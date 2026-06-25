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    Delcy Rodriguez declara estado de emergencia tras dos terremotos en Venezuela

    La presidenta encargada confirmó la medida, asegurando que “en estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas”. Por su parte, al alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, declaró que hubo fallecidos tras el derrumbe de edificios, aunque no precisó la cifra de víctimas mortales.

    Por 
    Lya Rosen
    Edificios derrumbados en Caracas, tras terremotos de este miércoles en Venezuela. Imagen redes sociales.

    Luego de que la costa norte de Venezuela fuera sacudida por un terremoto de magnitud de 7,2, el que fue seguido segundos después por otro de 7,5, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en el país.

    En una conferencia de prensa, la mandataria confirmó la medida, asegurando que “en estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas”.

    “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, precisó Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del país caribeño, Diosdado Cabello.

    La presidenta encargada además detalló que “los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, fueron largamente afectados”.

    “Inmediatamente después de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a las tareas del rescate”, añadió Rodríguez, apuntando además que el aeropuerto de Maiquetía, a 39 kilómetros de Caracas, tuvo que ser cerrado “por graves daños en su infraestructura”.

    Posibles víctimas fatales en Caracas

    Tras los fuertes sismos, comenzó de inmediato el trabajo de los servicios de ayuda en los sectores más afectados, entre ellos Caracas, donde más de 500 integrantes de los cuerpos de emergencia trabajaban en las labores de rescate de personas atrapadas en edificios colapsados y dañados en el municipio Chacao.

    De acuerdo con el alcalde de esa jurisdicción, Gustavo Duque, al menos 18 personas habían sido rescatadas con vida, como indicó en un video publicado en redes sociales en el que se observan estructuras afectadas a sus espaldas, como consignó CNN en Español.

    En su publicación, Duque señaló que al menos dos edificios colapsaron por completo y que muchas otras edificaciones presentan daños estructurales. Además, informó que el suministro de gas fue suspendido como medida de seguridad y que varias zonas permanecen sin servicio eléctrico.

    Poco después, la misma autoridad declaró a la prensa que hubo fallecidos, aunque no precisó la cifra de víctimas mortales.

    “Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida”, respondió el funcionario a periodistas sobre posibles muertes, de acuerdo a France 24.

    Para luego añadir que “vamos a hacer todo lo posible para rescatar al mayor número de personas posible”, en medio de las tareas de rescate de residentes de dos construcciones colapsadas frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodriguezEstado de emergenciaTerremotosChacaoCaracasGustavo DuqueVíctimas mortalesMundo

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