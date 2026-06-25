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    Exministro Blumel afirma que AC contra Grau no debió presentarse: “El gobierno debió ponerle paños fríos”

    El militante de Evópoli también afirmó que la UDI busca realizar un "punto político" con el anuncio de una reforma constitucional para permitir las sanciones en torno a la gratuidad universitaria contenidas en el proyecto de Escuelas Protegidas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El exministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia (Segegob), Gonzalo Blumel, señaló este miércoles de, en el caso de ser senador, él rechazaría la acusación constitucional en contra del extitular de Hacienda Nicolás Grau.

    Las declaraciones de la exautoridad se dieron en el podcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, donde analizó el escenario político reciente, con el libelo político a Grau y el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, impulsado por esta administración.

    Respecto a la acusación presentada por el Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, Blumel señaló que para el gobierno “es muy difícil meterse en estos temas de atribuciones parlamentarias”.

    “En el ideal, lo ideal era que esta acusación no se hubiera presentado, y no porque el exministro Grau fuera un buen ministro, sino porque la desnaturalización del instrumento de la AC está causando daño a nuestro regimen de gobierno, que es presidencial", analizó Blumel.

    El exministro del gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que “hoy que te dicen los parlamentarios, que alguien tiene que asumir la responsabilidad política y eso es propio de los regímenes parlamentarios y lo vivimos en el pasado (...) en nuestro régimen la AC es clara, es para infracciones constitucionales graves y eso se tiene que demostrar, se tiene que constatar".

    “Ojalá el gobierno hubiera tomado una disposición de ponerle paños fríos -no digo que no se presentara-, pero finalmente si esta dinámica nadie la para, va a continuar con ministros de la actual administración”, lanzó Blumel.

    Con todo, consultado frente a cómo hubiera deliberado él, señaló que “yo hubiera votado en contra”.

    Escuelas Protegidas

    Tras el fallo conocido que impugnó cuatro artículos del proyecto, Blumel planteó que el TC “es una institución muy importante y que el control constitucional debe existir”.

    Así, el militante de Evópoli, reaccionó al anuncio de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que buscarán modificar la Constitución para posibilitar que los condenados por hechos violentos -al alero de Escuelas Protegidas- pierdan el acceso a la gratuidad por cinco años, lo que fue declarado inconstitucional por el TC.

    “La UDI está reaccionando a este episodio y en el fondo, está haciendo un punto político porque probablemente, (el quórum de) 4/7 para reformar la Constitución en este punto, no se va a alcanzar”, sostuvo Blumel.

    “La UDI busca hablarle a sus bases y hacer el punto político”, recalcó.

    “No sé si polarizar, pero hacer el punto de que quienes cometen ciertos delitos o hechos graves que merecen sanción, tienen que perder acceso a ciertos beneficios, que a mí me parece que es una discusión que sí debe darse, que sí me parece legítima, pero que el ideal sería tratar de construirlo desde la racionalidad”, agregó el exministro.

    También afirmó que el anuncio de la UDI responde “absolutamente” a una estrategia para adelantarse al Partido Republicano.

    Más sobre:Cómo te lo explicoPódcastGonzalo BlumelAcusación ConstitucionalNicolás GrauEscuelas Protegidas

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