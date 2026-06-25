En comisión de Seguridad por registro de vándalos: Fiscalía advierte problemas de constitucionalidad ante vulneración de derechos sociales

El Director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Luis Fernando Saffie, en su intervención en la Comisión de Seguridad. Captura de pantalla.

En la sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de este miércoles, el Ministerio Público abordó el proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, en medio de una jornada en que nuevamente los parlamentarios de oposición hicieron notar la ausencia de representantes del Ejecutivo.

En su intervención, el director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Luis Fernando Saffie, aseguró que el registro posee materias destacables y otras más discutibles, sobre todo en el ámbito de temas constitucionales que se relacionan con la privación de derechos sociales.

Es así como Saffie comenzó valorando que se establezca como un acto vandálico “de naturaleza especialmente grave” el homicidio, tanto de fiscales como de defensores, como también las lesiones sobre ellos y los maltratos de obra.

“Se valora ese aspecto dado el contexto de criminalidad organizada en que está el país inmerso”, para añadir que, asimismo, el Ministerio Público aprecia la ratificación de “una nueva especie de delito de daño que consiste en la realización de rayados, dibujos, mensajes o expresiones en muebles o inmuebles públicos o privados”.

Aunque, de la misma forma, hizo notar que ante la privación de derechos sociales que generan los actos vandálicos de naturaleza especialmente grave, puede generar un debate en el Tribunal Constitucional.

Esto porque “se trata de derechos sociales que ya están adquiridos y eventualmente los afectados podrían interponer recursos de protección alegando vulneración a su derecho de propiedad, por tener ya incorporado en su patrimonio tales derechos sociales” .

Para luego apuntar que “es un debate que lógicamente el Tribunal Constitucional, si el proyecto de ley avanza, tendrá que revisar en la etapa correspondiente”.

Sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Captura de pantalla.

Además se refirió al catálogo de incivilidades que existen en el registro, afirmando que tiene que definirse si se incorporan otras figuras y si hay otros tipos penales que podrían incorporarse, tal como la conducción temeraria o carreras clandestinas.

Para más tarde apuntar que, respecto al tema de los actos vandálicos de naturaleza grave, también valdría la pena incorporar a la figura de los jueces, “porque están señalados sólo los fiscales y los defensores, quedando fuera los jueces y el Poder Judicial”.

De la misma forma, el Ministerio Público hizo notar que entre los efectos que producen las incivilidades está la imposibilidad de sacar licencia de conducir, lo cual también “podría generar problemas, por ejemplo, de reinserción respecto de personas que su medio de ingreso sea precisamente conducir, ya sea vehículos, Uber, etcétera” .

“Y lo mismo respecto de la imposibilidad de sacar pasaportes. Si bien hay varios países acá de Latinoamérica que uno puede ir con carnet de identidad, las personas que van a quedar privadas de obtener su pasaporte, va a ser como una semi medida de un arraigo paralelo, porque no van a poder viajar a los países en que se necesita tal documento público”, argumentó