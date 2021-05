Emily Blunt puso en duda a Edge of Tomorrow 2 y advirtió que su realización podría ser muy costosa

Pese a que durante los últimos años se ha hablando bastante sobre el interés en una potencial secuela de Edge of Tomorrow, la película de 2014 todavía no tiene una continuación y recientemente Emily Blunt advirtió que ahora cualquier tipo de plan al respecto podría ser más complicado debido a la pandemia.

En una entrevista con The Howard Stern Show, Blunt habló sobre su trabajo en Edge of Tomorrow y cuando fue consultada respecto a las ambiciones para una secuela aseguró que el costo de la potencial cinta es un factor a considerar.

“Queríamos hacerla”, dijo Blunt sobre Edge of Tomorrow 2. “Honestamente, creo que la película probablemente es demasiado cara. Sí, simplemente no sé cómo lo vamos a hacer. Creo que es difícil alinear las agendas de todos. Me encantaría. A Doug Liman le encantaría. A Tom (Cruise) le encantaría. A todos nos encantaría hacerlo. Pero creo que hasta que averigüemos qué está pasando con la industria, honestamente, creo que tenemos que averiguar cuál es la próxima hoja de ruta para los tipos de películas que la gente quiere hacer”.

Previamente tanto Blunt como el director Doug Liman habían comentado que la realización de Edge of Tomorrow 2 dependía de la agenda de ella y Cruise, por lo que las nuevas declaraciones de la actriz solo ponen otro antecedente sobre la mesa respecto a los planes para una potencial secuela.

En ese sentido, cabe recordar que hasta ahora no hay nada sellado respecto a Edge of Tomorrow 2 y de hecho solo esta claro que existiría un guión.