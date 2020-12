Emily Blunt aseguró que Edge of Tomorrow 2 está avanzando

Ya han pasado varios años desde que Edge of Tomorrow se presentó en cines, sin embargo, todavía no se logra concretar una secuela de la película protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt.

Pero mientras probablemente varias personas creen que Edge of Tomorrow 2 nunca lograra convertirse en una realidad, Emily Blunt no pierde la esperanza y en una reciente entrevista con The Hollwyood Reporter aseguró que la secuela está avanzando.

“Sí, (el guión) es realmente prometedor y realmente genial. Simplemente no sé cuándo todo se va a alinear, ¿sabes a qué me refiero?”, señaló la actriz. “Entre todos nuestros horarios, tendría que ser el momento adecuado. Pero hay algo en proceso, seguro, es una gran idea. Una gran idea”.

Como bien señala Blunt uno de los principales obstáculos para concretar Edge of Tomorrow 2 es su agenda y la de Tom Cruise, ya que mientras el actor está ocupado con las nuevas películas de Misión Imposible y su próxima cinta en el espacio, la actriz no solo fue parte de la secuela de A Quiet Place sino que también tiene pendiendo el estreno de Jungle Cruise.

En ese sentido, todo apunta a que tendremos que seguir esperando para ver qué pasará con la continuación de esta película de ciencia ficción.