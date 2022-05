En la película de terror “Blood and Honey” Winnie the Pooh y Piglet serán villanos enloquecidos que incluso devoraron a Eeyore

Nuevos detalles de Winnie the Pooh: Blood and Honey han salido a la luz. Días después de que las primeras fotos de la película se convirtieran en todo un fenómeno de internet, el director Rhys Waterfield conversó con el portal Variety sobre su proyecto que aprovechará la entrada en el dominio público del personaje creado por A. A. Milne para reinventar al oso y su fiel amigo Piglet como villanos de un slasher.

Waterfield reafirmó los primeros datos sobre la película explicando que en Winnie the Pooh: Blood and Honey el oso titular y Piglet se volverán malos después de alejarse de Christopher Robin, quien creció y se fue a la universidad.

“Christopher Robin es apartado de ellos, y él no les ha dado comida, ha hecho que la vida de Pooh y Piglet sea bastante difícil”, señaló Waterfield. “Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos, esencialmente se han vuelto salvajes. Así que han vuelto a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que están rondando por ahí e intentan encontrar presas”.

Debido a que la versión de Winnie the Pooh que entró al dominio público es aquella creada por A. A. Milne y no la que ha protagonizado las películas, series y productos de Disney, Waterfield y el equipo de Winnie the Pooh: Blood and Honey tuvieron que ser muy cuidadosos respecto a lo que podían usar o no para no infringir la propiedad intelectual de la Casa de Mickey Mouse.

Así, mientras Pooh y Piglet tendrán vestuarios diferentes a sus contrapartes animadas, Tiger no aparecerá en esta película y Eeyore tuvo un destino aún peor porque según explica Variety, en la película solo aparece la lápida del burro porque este fue devorado por Pooh y Piglet.

Y, si con eso aún tienen dudas sobre la maldad de Pooh en esta película, Waterfield adelantó cómo será una de las escenas anticipadas en las primeras fotos de Winnie the Pooh: Blood and Honey.

“(Un personaje) se lo está pasando bien y luego Pooh y Piglet aparecen detrás de ella, le inyectan cloroformo, la sacan del jacuzzi y luego le pasan un auto por encima de la cabeza”, dijo el director. “Da miedo, pero también hay fragmentos divertidos porque hay tomas de Winnie the Pooh en un automóvil y los ves con sus orejitas detrás del volante avanzando lentamente allí (para matarla)”.

Winnie the Pooh: Blood and Honey no contaría con un gran presupuesto, por lo que seguramente será una película de terror de bastante distinta a las producciones hollywoodenses. No obstante, su propuesta tiene el gancho de esta reinvención del oso.

En ese sentido, aunque la cinta aún no tiene una fecha de estreno, su director quiere finalizar su edición rápidamente para que Winnie the Pooh: Blood and Honey pueda debutar pronto y aprovechar el interés en su premisa.