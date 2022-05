Winnie the Pooh se convertirá en un asesino en una nueva película de terror

Desde que se confirmó que Winnie the Pooh entraría al dominio público durante este año se instaló la posibilidad de nuevas y extrañas producciones protagonizadas por el famoso oso creado por A. A. Milne. Así, aunque Disney sigue siendo el propietario de la versión con camiseta roja que aparece en sus apuestas, esta semana se presentó a una película de terror llamada Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie the Pooh: Sangre y Miel).

Como pueden imaginar en base a su título, Winnie the Pooh: Blood and Honey no será una película tierna como la Winnie Pooh y el pequeño efelante de Disney. De hecho, la propuesta de esta cinta dirigida por Rhys Frake-Waterfield seguirá a una versión de Pooh que es un monstruoso asesino.

Según IMDB, Blood and Honey “sigue a Pooh y Piglet mientras se vuelven locos después de que Christopher Robin los abandona”, por lo que como podrán ver en primeras fotos de la película el cerdito amigo de Pooh también figura con una inquietante apariencia.

Winnie the Pooh: Blood and Honey aún no tiene una fecha de estreno.