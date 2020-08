En Take-Two justificaron el alza en el valor de sus videojuegos para Playstation 5 y Xbox Series X

Las alarmas se encendieron cuando fue revelado que NBA 2K21 tendrá un costo de $70 dólares en Playstation 5 y Xbox Series X.

No solo fue la primera revelación relacionada al valor de los videojuegos de las nuevas consolas, sino que también podía ser tomada como un precedente para una nueva alza general en la industria. Y considerando el costo de las conversaciones en otras latitudes, el tema no representaba una buena noticia para Chile.

Aunque Ubisoft ya avisó que no concretará un alza inmediata en sus nuevos videojuegos, y es probable que otras compañía no sigan la tendencia alcista, Take Two Interactive, la compañía a la que pertenece 2K Games, justificó el alza.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, explicó así que la calidad de los videojuegos de sus estudios, como Rockstar y 2K, es razón más que suficiente para que sus videojuegos cuesten los $10 dólares adicionales.

En entrevista con GamesIndustry.biz, explicó que: “el precio tiene que reflejar la calidad de la experienca y nosotros apuntamos a entregar las mejores experiencias en el negocio”.

“Y desde nuestro punto de vista, es un cambio de precio extremadamente modesto dado que los precios no han cambiado por un largo tiempo”, agregó el ejecutivo.

Entre los factores que gatillarán el alza, según Zelnick, están un desarrollo más costoso y el calibre de la experiencia en las consolas de la nueva generación. De ahí que todos los videojuegos de la compañía seguirán esta nueva norma de precios.

Tengan en cuenta que 2K tiene a su cargo franquicias como Bioshock, Borderlands, NBA 2K y los juegos de la WWE, mientras que Rockstar se encarga de GTA, Red Dead Redemption y Bully.