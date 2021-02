Epic Games Store apunta lanzar más exclusivos en los próximos dos años de los que ha tenido hasta la fecha

En los pocos años que lleva disponible la Epic Games Store se ha hecho de un espacio en lo que respecta a juegos de PC,. y ahora según fue dado a conocer por parte de la compañía, su plan es continuar potenciando la plataforma y esparan lanzar “más exclusivas en los dos próximos años de las que ha lanzado hasta la fecha”.

En conversación con PC Gamer, un representante se refirió al respecto, y aunque actualmente se conocen alrededor de 21 juegos que llegarán primero a la tienda de Epic Games, con esto se puede esperar que muchas más estén en camino.

Hasta la fecha la plataforma ha obtenido más de 100 exclusivas, y se estima que actualmente hay alrededor de 65 juegos de Epic Games Store que aún no se encuentran en Steam, y alrededor de 50 juegos que fueron exclusivas temporales y ya se encuentran en la plataforma de la competencia.

Algunos de los próximos juegos que llegarán de forma exclusiva a la plataforma son: Chivalry 2, Kena: Bridge of Spirits, Oddworld: Soulstorm, The Wolf Among Us 2, Vampire: The Masquerade - Swansong, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, y Riders Republic.

Cabe recordar que hace unos años Steam era la plataforma más importante de juegos en PC, sin ninguna plataforma logrando competir de igual a igual, eso hasta la llegada de los desarrolladores de Fortnite, que en poco tiempo se han hecho un lugar en la comunidad.