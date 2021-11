Eren es el foco de la nueva imagen promocional para la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan

Si bien aún faltan un par de meses para el estreno, durante el fin de semana recién pasado se dio a conocer una nueva imagen promocional para los últimos episodios de Attack on Titan.

Este afiche es protagonizado por nada más ni nada menos que Eren Yeager y sobre un fondo que aparentemente evoca a la cueva que destapó parte de los secretos de los titanes también incluye algunos fragmentos que evocan a distintos momentos y personajes claves del anime.

Según se reveló tiempo atrás, la segunda parte de la última temporada de Attack on Titan (conocida también como Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2) debutará el próximo próximo 9 de enero y su realización seguirá a cargo de MAPPA Studios.