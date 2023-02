Ernie Hudson contó que le costó aceptar a Los Cazafantasmas por su mala experiencia con el estudio tras la película

Como uno de los integrantes del grupo titular, Ernie Hudson es uno de los nombres más conocidos de la franquicia de Los Cazafantasmas. Pero aunque los fanáticos de la saga tienen clara la importancia para la historia del actor y su personaje, Winston Zeddemore, el intérprete reveló que no siempre se sintió respetado durante la producción.

Durante una aparición en The Howard Stern Show el actor tras Winston expresó que aunque no tiene nada negativo que decir sobre sus co-estrellas y el director de la película, Ivan Reitman, el caso no sería el mismo con el estudio que respaldó a Los Cazafantasmas y es que según Hudson en Columbia Pictures no estaban de acuerdo con su participación en la cinta.

“Yo fui el tipo que fue contratado, y encontré mi lugar en medio de eso, y todos fueron acogedores e inclusivos”, dijo Hudson recordando cómo se sumó a la película. “(Pero) el estudio no lo fue, y el estudio siguió sin serlo. Así que lo hizo muy, muy difícil porque yo era parte de eso, pero luego me hicieron a un lado muy selectivamente”.

Hudson ejemplificó esa situación planteando que fue excluido de los pósters de la película, pese a que su personaje era importante para los fans.

“Cuando salieron los pósters, no estaba en el póster. Llevó mucho tiempo. Fui al lanzamiento del 30 aniversario de la película y todos los carteles eran solo de tres tipos. Ahora sé que los fanáticos lo ven de manera diferente, y estoy muy agradecido por los fanáticos porque básicamente se identificaron con Winston, especialmente los jóvenes, no quiero decir niños de minorías, sino muchos niños”, comentó el actor.

Según Hudson eso provocó que su carrera no se beneficiara tanto como debería de el éxito de Los Cazafantasmas e hizo que su relación con la cinta original fuera agridulce durante años.

“Cuando comencé en este negocio, siempre me dijeron que es casi imposible tener éxito. Pero si entras en una película importante de un estudio importante y sale y se estrena como número uno, cambiará tu carrera”, dijo Hudson. “Bueno, ‘Cazafantasmas’ no hizo nada de eso por mí. Trabajaba bastante sin parar, hice ‘Cazafantasmas’ y pasaron dos años y medio antes de que obtuviera otra película”.

“No fue un camino fácil. Probablemente fue la película más difícil que he hecho desde el punto de vista psicológico. Y todavía no estoy tratando de tomármelo como algo personal”, añadió. “Cualquier cosa mala, si eres afroamericano en este país, cualquier cosa mala te pasa, siempre puedes echarle la culpa a ser negro. No quieres ir allí. Eso es lo último que quiero hacer. No tengo nada malo que decir de nadie, pero fue difícil. Me tomó 10 años superar eso y disfrutar la película y simplemente abrazar la película. Fue realmente difícil hacer las paces con ‘Cazafantasmas’”.