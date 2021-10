Es muy probable que la recaudación en cines no le alcanzará a No Time To Die para recuperar la inversión

De acuerdo a diversas estimaciones, la más reciente película de James Bond tuvo un costo de alrededor de 350 millones de dólares. Cerca de 250 millones fueron destinados al presupuesto, mientras que el resto se enfocó en una campaña de marketing cada vez más costosa a raíz de las postergaciones generadas por la pandemia de COVID-19.

En ese escenario, el portal Variety explicó que las primeras cifras de No Time To Die no son muy auspiciosas. Según plantean, y debido a la forma en que el dinero de las boleterías se divide entre las salas de cine y las distribuidoras, la película debería recaudar más de $800 millones de dólares alrededor del mundo.

Por un lado, la marca no es menor. Solo dos películas del agente 007 han logrado superar esa meta: Spectre, que recaudó $879.5 millones de dólares, y Skyfall, con $1110 millones. Por otro lado, la pandemia sigue generando efectos que mantienen a raya a la asistencia en cines.

“Expertos en recaudación predicen que la película completará su paso en Estados Unidos con cerca de $150 millones, considerablemente corta respecto a sus predecesoras. En ese caso, No Time To Die deberá generar dinero significativo en el mercado internacional, en donde ya ha recaudado $145 millones. Todavía tiene que abrir en China que es un mercado popular para Bond”, explican en el portal. “No Time To Die ha recaudado $313 millones de dólares en total y podría tener problemas para recuperar el dinero, al menos durante su paso por cines”, agregan.

Nada de esto es una sorpresa. Se estima que películas como Black Widow no lograron recuperar su inversión en su paso por cines, todo cortesía de la pandemia. Sin embargo, al menos la apuesta es que los negocios generados por los estrenos digitales paralelos (En el caso de la película de Marvel Studios) y aquellos conseguidos después del lanzamiento en salas - como es la venta en formato físico y los tratos de exhibición en televisión - permitan generar finalmente ganancias. Algo que habría sucedido desde la presentación en salas si el escenario del mercado fuese normal.