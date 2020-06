Es oficial: DC tendrá su propia convención virtual este 22 de agosto

Los rumores finalmente eran verdaderos y durante la mañana de este martes DC anunció oficialmente que realizará su propia convención virtual el próximo sábado 22 de agosto.

Este evento se llamará DC FanDome y, además de realizarse de manera completamente online, será gratuito y los fanáticos no tendrán que tener ningún tipo de pase o entrada para participar de esta experiencia.

DC FanDome promete ofrecer “primicias de Warner Bros. sobre videojuegos, películas, TV y cómics” de DC, además de anuncios especiales y presentaciones de los elencos y equipos creativos de series como The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Teen Titans Go!, Watchmen, Doom Patrol, Titans, Superman & Lois, Pennyworth, Black Lighting, Lucifer, Young Justice, Stargirl, DC Superhero Girls y Harley Quinn.

Todo además de instancias con los actores y el equipo creativo de películas como Aquaman, The Batman, Black Adam, The Suicide Squad, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Shazam y Wonder Woman 1984.

“DC FanDome es el lugar para escuchar anuncios muy esperados y las últimas noticias, ver imágenes exclusivas y aventurarse en mundos temáticos diseñados para entretener a todos, desde superfans de películas y televisión hasta jugadores y lectores, familias y niños”, dice el anuncio del evento.

“Con presentaciones especiales para atraer a los fanáticos en todas las zonas horarias del mundo, tendrán la oportunidad de tener una experiencia propia", añade la compañía. “Dentro de este mundo virtual, los fanáticos también tendrán acceso a eventos localizados, con los rostros y las voces de países de todo el mundo en su idioma local. No importa dónde vivas, tu edad o su nivel de fandom, siempre habrá algo para ti”.

La estructura del evento

De acuerdo al anuncio oficial, DC FanDome estará dividido en distintas áreas. Así, mientras la parte principal la convención será un sitio llamado “El salón de los superhéroes", los fanáticos podrán explorar otros cinco apartados con distintas propuestas.

El salón de los superhéroes: El área principal del evento será donde estarán los paneles de discusión y se presentarán los nuevos contenidos de películas, series, cómics y videojuegos. Esta parte del evento estará disponible en varios idiomas (incluyendo español) y también tendrá una programación especial.

DC WatchVerse: El primer “mundo satelital” del evento agrupará “paneles de discusión, pietaje nunca antes visto con los actores, creadores y equipo detrás de cámaras de las películas, series de TV y videojuegos de DC”, según el anuncio.

DC YouVerse: En este apartado se resaltarán las creaciones de los fans.

DC KidsVerse: Esta será una opción para los niños que contará con distintas actividades familiares pensadas en los más pequeños de la casa.

DC InsiderVerse: Aquí los fans encontrarán una introducción al Multiverso de DC de la mano de Jim Lee (director creativo de DC), Walter Hamada (presidente de producciones cinematográficas basadas en DC) y Greg Berlanti (productor ejecutivo del Arrowverso). Además esta zona promete llevar a los fans al backstage de la creación de cómics, series, videojuegos, películas, parques de diversiones y merchandising de DC.

DC FunVerse: Finalmente esta será una parte más interactiva del evento donde los fans podrán realizar actividades como crear su propia versión de la armadura de Diana en Wonder Woman 1984. Además, aquí estarán los souvenirs digitales y la tienda online.

Por otra parte, DC FanDome también incluirá la segunda fiesta anual de Blerd & Boujee e invitará a los fanáticos a compartir sus mejores cosplays, dibujos y creaciones para que aparezcan durante el evento.

DC FanDome se celebrará el sábado 22 de agosto de 2020 a partir de las 13.00 hrs (hora de Chile) y se extenderá por 24 horas continuas en el sitio web DCFanDome.com.