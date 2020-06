Rumor: DC estaría planeando su propia convención virtual con anuncios de películas, juegos, cómics y series

Debido a la contingencia provocada por el COVID-19, este año no se realizará la tradicional Comic-Con de San Diego y aunque los organizadores del gigantesco evento de cultura pop concretarán una cita virtual para intentar reemplazar a esa instancia, parece que desde DC estarían explorando otra alternativa para anunciar sus novedades.

De acuerdo a un rumor impulsado por el portal Geeks Worldwide (GWW), DC estaría planificado su propia convención virtual. Si bien aún no hay nada confirmado, este nuevo evento online supuestamente se llamaría DC FanDome y se realizaría el próximo 22 de agosto.

Pero ¿qué planearía ofrecer la compañía en esa instancia? Según GWW “el evento promete ofrecer anuncios muy esperados y videos exclusivos, así como mundos temáticos para atender a los fanáticos de las películas, programas de televisión, videojuegos y, por supuesto, los cómics".

En ese sentido, el reporte añade que DC FanDome supuestamente involucraría nuevos anuncios de WB Games, películas, series y cómics, además de apariciones virtuales de los actores y creadores de películas como The Batman, Black Adam, The Suicide Squad y Wonder Woman 1984; y de series como Titans, Doom Patrol y Stargirl.

En cuanto al funcionamiento de este supuesto evento, el rumor explica que solo sería accesible durante un período de 24 horas y comenzaría a las 10 de la mañana (hora del Pacífico) del 22 de agosto. Por otra parte, las presentaciones especiales serían opcionales para los usuarios y los fans también podrían participar de "eventos localizados para su región específica”.

Finalmente el reporte de GWW no aclara si DC se presentará o no en Comic-Con@Home, sin embargo, todo apunta a que de confirmarse este rumor lo más probable es que la compañía reserve sus novedades para esta instancia y se ausente de la versión online de la Comic-Con de San Diego.