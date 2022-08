Es oficial: Jeffrey Dean Morgan será parte de la cuarta temporada de The Boys

Un nombre que por años rondó al elenco de The Boys finalmente se sumó al reparto de la popular serie emitida por Amazon Prime Video y es que tras un extenso proceso para intentar llevar al actor al programa, esta semana se confirmó que Jeffrey Dean Morgan será parte de la cuarta temporada de la violenta serie de superhéroes.

Por ahora se desconoce qué papel interpretará Morgan en la cuarta temporada de The Boys, pero la participación del actor en el programa marcará una nueva colaboración entre él y Eric Kripke, el showrunner de The Boys, que previamente trabajó en Supernatural.

Recuerden que aunque The Walking Dead está por terminar, Morgan aún tiene compromisos pendientes como Negan por cortesía de Dead City (previamente Isle of the Dead), un nuevo spin-off del programa de zombies que será encabezado por el actor y Lauren Cohan como Maggie. Esa producción pretende estrenarse en 2023, por lo que Morgan valoró que el equipo de The Boys y AMC pudiesen ajustar su calendario.

“¡No puedo decirles no emocionado que estoy! Muchas gracias a Eric Kripke y AMC y The Boys por encontrar una solución para ambas agendas. No era una tarea fácil. Muy malditamente emocionado”, señaló el Morgan.

Todo mientras que Kripke le dio la bienvenida al programa con una foto detrás de escenas del rodaje de la cuarta temporada.

La cuarta temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno.