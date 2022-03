The Walking Dead anunció a Isle of the Dead, una serie spinoff de Negan y Maggie

AMC Networks anunció que Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan volverán a interpretar a sus papeles de Maggie y Negan una nueva serie spinoff del universo de The Walking Dead. Titulada Isle of the Dead, el próximo programa se situará en un Manhattan alejado del resto del continente que está lleno de muertos y vivos.

Eli Jorné se desempeñará como showrunner, escritor y productor ejecutivo del proyecto además de los actores protagónicos. Isle of the Dead tendrá seis episodios en su primera temporada.

Otros proyectos derivados del nuevo universo creado por AMC, incluyen a la precuela Fear the Walking Dead,The Walking Dead: World Beyond y una serie antológica de capítulos independientes llamada Tales of the Walking Dead. Si los capítulos de esta última son bien recibidos, es probable que se realicen más spinoffs de los nuevos personajes. Actualmente, la parte 2 de la temporada final de The Walking Dead se encuentra en emisión.

“Este es un gran día para el universo en expansión que estamos construyendo alrededor de The Walking Dead”, dijo Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios de AMC Networks. “No solo agrega otra serie convincente a esta colección, sino que amplía nuestra narración en torno a dos personajes inolvidables que los fanáticos han llegado a amar, odiar u odiar y luego amar en Maggie y Negan, brillantemente habitados por Lauren y Jeffrey.

“Eli ha creado un manicomio de muertos caótico, hermoso y mugriento para Negan, Maggie y los fanáticos del programa ansiosos por descubrir un mundo invisible y loco del Universo TWD”, dijo el jefe de contenido de TWD Universe, Scott M. Gimple. “Lauren y Jeffrey siempre han sido fantásticos colaboradores y ahora llevamos esa colaboración al siguiente nivel con una serie que llevará a estos personajes a sus límites con el mundo, y entre ellos. Todos nosotros estamos encantados de llevarlos a una épica TWD completamente nueva y diferente para todas las edades”.

Isle of the Dead se lanzará en alguna fecha durante el 2023.