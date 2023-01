Es oficial: La serie de Linterna Verde producida por Greg Berlanti fue cancelada

Finalmente la serie de Linterna Verde que Greg Berlanti quería realizar para HBO Max nunca verá la luz. Aunque se alcanzaron a elegir actores para el proyecto y tiempo atrás James Gunn aseguró que aún no sería cancelado, en última instancia el programa que pretendía llevar a la pantalla chica una versión del mito de los portadores del anillo no se concretará.

En el contexto del anuncio del plan para el nuevo DCU se reveló el proyecto para una nueva serie de Linterna Verde y The Hollywood Reporter confirmó que esa apuesta conocida por ahora como Lanterns reemplazará a la producción ideada por Berlanti.

“La visión de Greg era más una ópera espacial que él quería hacer”, explicó el co-CEO de DC Studios, Peter Safran, sobre esta decisión. “Nuestra visión es más True Detective, más una historia de investigación terrestre. Todos acordamos separarnos”.

Mientras el plan inicial para la serie de Linterna Verde de Berlanti era contar una historia sobre distintas generaciones de héroes que involucraría a personajes como Guy Gardener y Alan Scott, posteriormente el programa quiso cambiar su premisa para enfocarse solo en John Stewart. Sin embargo, aquella idea no prosperó y ahora el nuevo proyecto de DC Studios se centrará desde un principio en John Stewart y Hal Jordan mientras investigan un “oscuro misterio”.

Warner Bros Discovery habría invertido bastante dinero en la idea previa para una serie de Linterna Verde, pero finalmente no seguirá adelante con esa propuesta y con esta decisión comenzará a cerrar el trabajo de Berlanti en producciones relacionadas a DC Comics que abarcó a proyectos como Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl y por ahora solo quedará acotada a Superman & Lois, una serie que podría seguir bajo el nuevo mandato de DC.