Es oficial: Taika Waititi dirigirá una nueva película de Star Wars

Los rumores finalmente se confirmaron y en este “Día de Star Wars” Lucasfilm finalmente confirmó que Taika Waititi dirigirá una nueva película de Star Wars.

A través del sitio web oficial de la saga se anunció que el director de Jojo Rabbit y Thor: Ragnarok comandará una nueva entrega de la franquicia que se estrenará en cines en una fecha que aún no es anunciada.

Por supuesto, Waititi es conocido por su trabajo en la franquicia de Thor para Marvel Studios, la cinta de vampiros What We Do in the Shadows y Jojo Rabbit, por la cuál ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado en la última edición de los Premios de la Academia.

No obstante, el director también tiene experiencia en el mundo de Star Wars ya que comandó el episodio “Redemption” de la primera temporada de The Mandalorian.

Por ahora se desconoce qué aspecto de la galaxia muy, muy lejana abordará esta película, pero Waititi tendrá la misión de escribir el guión junto a Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho).