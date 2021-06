“Es tremendamente importante”: Kevin Feige dice que Loki podría impactar al MCU más que WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier

Loki es clave para el futuro del Universo de Marvel Studios. Eso es lo que Kevin Feige quiere que los fanáticos tengan en mente de cara al debut de la próxima serie de la compañía.

Si bien apuntar a la importancia de las distintas entregas es parte de la apuesta de este popular universo cohesionado, en una reciente entrevista con Empire el presidente de Marvel Studios no dudó en relativizar el peso de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier para ensalzar lo importancia que podría tener la serie de Loki.

Después de todo, al abordar cuál será el impacto de Loki en el MCU considerando que el programa abordará temas como líneas de tiempo alternativas, Feige dijo: “Es tremendamente importante. Quizás tenga más impacto en el MCU que cualquiera de los programas hasta ahora”.

“Lo que todo el mundo pensaba sobre WandaVision, y era cierto, y sobre The Falcon and The Winter Soldier, que era cierto, es aún más cierto para Loki”, agregó.

Los fanáticos ciertamente no midieron sus expectativas para WandaVision y aunque la serie concluyó planteando varios puntos para el futuro del Universo de Marvel Studios no deja de ser llamativo que Feige promocione a Loki de esta manera considerando que además The Falcon and The Winter Soldier estableció definitivamente al nuevo Capitán América.

Pero obviamente todo esto crea una sensación de expectativa y dará pie a teorías que probablemente impulsarán la audiencia de Loki cuando debute este 7 de junio en Disney Plus.