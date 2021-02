¿Es Tyler Hayward un villano? Las actitudes que generan dudas entorno al director de S.W.O.R.D en WandaVision

Cuando estamos viendo una serie usualmente hay un personaje que nos genera dudas, no termina de convencernos y, en el caso de los programas que apuestan por la intriga, los crímenes o el misterio, se posiciona como nuestro principal sospechoso. Y WandaVision no es la excepción.

Si bien la nueva serie de Marvel Studios todavía mantiene muchos de sus detalles en reserva, poco a poco el escenario se va a aclarando y mientras algunos siempre han dudado de Agnes y otros incluso están elaborando teorías sobre esa gran sorpresa, aquí queremos enfocarnos en un personaje que desde su debut nos ha dejado varias inquietudes: Tyler Hayward, el director en funciones de S.W.O.R.D.

[Spoilers de WandaVision a continuación]

Tyler Hayward debutó en el universo cohesionado de Marvel Studios durante “Interrumpimos este programa”, el cuarto capítulo de WandaVision. En ese escenario, el personaje interpretado por Josh Stamberg se presentó como el director en funciones de S.W.O.R.D, la organización fundada por Maria Rambeau y donde también trabaja Monica Rambeau.

Aparentemente Hayward no fue víctima del chasquido de Thanos y por ende llegó al puesto de director de S.W.O.R.D por descarte. No obstante, esa particular selección no evitó que Hayward tomara las riendas de la agencia y, además de cambiar su foco al estudio de armas sensibles e inteligencia artificial, él fue quien envió a Monica al caso que terminó involucrando a Rambeau y S.W.O.R.D en la anomalía de Westview.

Pero aunque eso ya podría parecer sospechoso para los fanáticos que están inclinados a buscar un lado oscuro de Hayward (de hecho, ya hay personas que han tratado de vincularlo a todo el tema de las formas hexagonales). Aquí no queremos caer en teorías tan específicas y para seguir revisando las conductas sospechosas de Hayward tenemos que remontarnos a “En un episodio muy especial...”, el quinto capítulo de WandaVision.

Si bien en el cuarto episodio de WandaVision el director en funciones de S.W.O.R.D no era una figura que generara simpatía como Darcy Lewis o Jimmy Woo, el el quinto capítulo de la serie su rol antagónico cobró más importancia.

Pese a que Monica plantea que Wanda podría estar haciendo todo esto debido al trauma generado por la muerte de Vision y sus experiencias pasadas, Hayward está en empeñado en pintar a Maximoff como una terrorista.

Así, durante la exposición del caso, el responsable de S.W.O.R.D no solo plantea que Wanda y su hermano Pietro “se radicalizaron y fueron voluntarios de HYDRA”. Sino que también deja que Jimmy Woo sea quien entregue todos los detalles más específicos de las tragedias de la vida de Wanda y solo interviene para preguntar si ella tiene un apodo de superhéroe y recalcar que partió como una rival de los Vengadores.

Pero, como señala Woo, los Maximoff no se unieron a HYDRA y eso es una “simplificación excesiva”. De hecho, en Avengers: Age of Ultron se explica que ambos fueron parte de los experimentos de Wolfgang von Strucker (quien comenzó operando como un agente de HYDRA infiltrado en S.H.I.E.L.D) con el fin de proteger a su país, Sokovia, en el mismo sentido que el Capitán América lo hizo con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero en WandaVision no se alcanza a hablar mucho sobre los experimentos que le dieron sus podres a Wanda y Pietro, ya que Hayward justo interrumpe a Woo cuando estaba hablando de la gema de la mente: la piedra del infinito que no solo propició los poderes de los gemelos Maximoff, sino que también estaba al centro de la vida de Vision.

Durante su exposición Hayward omite todos los matices que podrían explicar qué está pasando con Wanda y, mientras desestima el voto de confianza que le dieron los Vengadores, en un intento por reafirmar a Maximoff como una amenaza muestra un video del cuartel de S.W.O.R.D .

Por el vestuario de Wanda todo apunta a que ese video no habría sido tomado mucho después del funeral de Tony Stark. Es decir, cuando ella recién estaba comenzando a procesar que vio a Vision morir dos veces y desapareció por 5 años.

Por supuesto, lo más llamativo del video no es como Wanda entra a S.W.O.R.D y el punto que más ha llamado la atención es que Maximoff se encuentra con el cuerpo desmembrado del sintezoide.

En ese contexto, Jimmy Woo reveló que Vision tenía un testamento donde decía que no quería ser usado como un arma. Pero lo que Hayward pretendía usar para apuntar contra las acciones de Wanda, también aplicaría para la agencia que él comanda. Después de todo, que el cadáver de Vision aparezca esparcido en varias mesas dentro de una organización que precisamente quiere estudiar a la inteligencia artificial es bastante sospechoso y está lejos de parecer un entierro adecuado.

Así, mientras aún no sabemos específicamente qué estaba haciendo S.W.O.R.D con el cuerpo de Vision, parece que WandaVision quiere proponer que las tensiones entre Wanda y Hayward no comenzaron cuando ella fue a devolverle ese dron con el logo de Stark Industries.

Después de todo, cuando Maximoff confronta a los agentes apunta específicamente contra el director en funciones de S.W.O.R.D sin la necesidad de presentaciones, por lo que no es muy difícil especular que Wanda no estaba de acuerdo con lo que sea que Heyward y su equipo estaban haciendo con Vision.

En ese sentido, ya existen teorías que plantean que Heyward podría ser un villano que está detrás del sintezoide para sus propios propósitos. Pero mientras eso no está confirmado, a la luz de los antecedentes de S.H.I.E.L.D- la otra gran agencia del MCU- parece que ni los personajes ni los fanáticos deberían confirmar a ojos cerrados en S.W.O.R.D. y su director en funciones

Y es que, tal y como el Consejo de Seguridad inflitrado por HYDRA estaba dispuesto a bombardear Nueva York en The Avengers, Hayward no dudó en apuntar un misil contra Wanda y sus hijos (quienes, según Monica, son niños verdaderos de Wanda y Vision).

Ante estos antecedentes, los fanáticos han elaborado un montón de teorías sobre las supuestas verdaderas intenciones de Heyward que van desde un pacto con Agatha Harkness o Mephisto, el villano que sigue siendo mencionado en las especulaciones sobre la serie; hasta eventuales conexiones con la agencia A.I.M, los skrulls e incluso un villano vinculado a HYDRA que también tenía apellido Hayward y apareció en la serie Agents of S..H.I.E.L.D.

Pero obviamente nada de eso está confirmado, y aunque algunas teorías parecen más posibles que otras, en estos momentos lo único que parece evidente es que todavía se podrían revelar más aspectos de Tyler Hayward.

WandaVision tendrá nueve capítulos y su sexto episodio debutará esta viernes en Disney plus.