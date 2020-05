Escapa del hotel Overlook en el nuevo juego de mesa de El Resplandor

Con motivo de los 40 años de El Resplandor, la gran adaptación al cine del libro de Stephen King, dirigida por Stanley Kubrick, el mundo de los juegos de mesa está realizando varios homenajes a la cinta de terror ambientada en el abandonado hotel Overlook.

A principios de año, se lanzó un juego llamado simplemente The Shining, el que incluye un modo de juego cooperativo con un traidor oculto. Y ahora, la editorial The Op presentó una nueva aventura basada en la cinta que se llamará The Shining: Escape From the Overlook Hotel.

Se trata de una aventura cooperativa estilo Escape Room, es decir, los jugadores comenzarán encerrados en una habitación y luego tendrán que resolver puzzles y acertijos mientras se recorre la mansión hasta lograr el objetivo final: escapar del hotel Overlook y de la afilada hacha de un enloquecido Jack Torrance.

Los jugadores podrán, además, utilizar las habilidades de Wendy y Danny para ayudarse en esta misión: Wendy podrá tomar y analizar objetos que pueden ser utilizados para resolver acertijos, mientras que el pequeño Danny podrá hacer uso de el resplandor para encontrar pistas y rutas ocultas que no pueden ser encontradas a simple vista.

Sus creadores dicen que resolver esta aventura demorará al menos dos horas y que es la más difícil que han creado, por lo que tal como en la cinta, el viaje a las montañas no será para nada agradable.

The Shining: Escape From the Overlook Hotel saldrá a la venta para la temporada navideña y sus creadores también se encuentran desarrollando un juego similar pero basado en Scooby Doo.