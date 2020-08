¿Escapó Annabelle de su vitrina en el museo de los Warren?

Una noticia se tomó durante la mañana de este viernes las redes sociales y es que Annabelle se volvió tendencia, luego de que varios usuarios comenzaran a informar que la muñeca -que se supone está poseída- se había escapado de su vitrina en el museo de los Warren.

De esta forma la muñeca, que inspiró una trilogía de películas de terror inspiradas en los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, y que logró recaudar más de 3,5 mil millones a nivel mundial, ya no estaba confinada y ahora andaba libre por el mundo, lista para esparcir el terror.

¿Pero escapó realmente? Para tranquilidad de todos los que ya se estaban armando con crucifijos y agua bendita para repeler un posible “ataque” de la muñeca, esta permanece confinada en el museo, así lo menciona en la página de Facebook, Chris McKinnell and The Warren Files, donde señalan que “Más rumores ridículos sobre Annabelle”, agregando que “es tendencia en Twitter y en todo Facebook que Annabelle escapó de su caja durante un extraño intercambio de dinero y que ya no está en el museo. ¡ESTO NO ES VERDAD!”.

Chris McKinnell es Director de la Fundación Warren Legacy, y según apuntan en la página Annabelle ha estado encerrada de forma segura desde 1975, y que sólo “ocasionalmente se coloca en una caja de exhibición ambulante para eventos especiales. Eso es todo”.

¿Pero de dónde nació el rumor?

La verdad no existe total claridad de donde partió esta información con TikTok, un video de Warner Bros. y una entrevista, como posibles responsables del hecho que tiene a gran parte de Internet pensando que el 2020 ya no puede ir peor.

En cuanto a la versión de TikTok, corresponde a una edición de Wikipedia, la cual mostraría que la muñeca escapó el 14 de agosto del 2020 a las 3:00 AM, del museo ubicado en Connecticut, Estados Unidos. Este tipo de videos mostrando algo impactante y en la mayoría de los casos falso, abundan en la red social, y por lo general mueren como una humorada ahí mismo, sin que nadie piense realmente que ocurrió.

La otra versión, que fue señalada por el diario Globo de Brasil, apunta a un video liberado hace unos días por Warner Bros, en el cual se muestra que está haciendo la muñeca utilizada en la película en estos días de cuarentena. El video de humor, muestra a la muñeca aburrida, dando vueltas en su silla para finalmente tomar un carro de golf e irse del lugar, aunque utilizando una mascarilla porque la seguridad es lo primero.

Finalmente la tercera versión de como surgió todo esto, apunta a una noticia sobre la actriz británica Annabelle Wallis, quien trabajó en ‘La Momia’ con Tom Cruise.

Según menciona el sitio Heavy, la actriz en una entrevista con The Hollywood Reporter contó como obtuvo el papel, y cómo convenció al actor de escapar (correr) con ella en una escena del filme. Al parecer esto cuando se tradujo al Chino fue hecho de mala forma, cambiando por completo el sentido de la oración por “Annabelle escapó”, dando origen al rumor.

Por último, y como cada vez que ocurre una información similar, Internet se llenó de memes y comentarios al respecto, y es que ya queda claro que aunque sea el fin del mundo nunca faltarán los memes. Acá una pequeña recopilación.