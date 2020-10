Esta nueva figura de The Mandalorian no le hace ninguna justicia a Pedro Pascal

Desde que la primera película de Star Wars se estrenó en cines han salido un montón de juguetes y figuras coleccionables de la franquicia pero, aunque hay algunas piezas que son verdaderas obras de arte, otras solo logran llamar la atención por sus defectos.

De hecho, eso último es lo que acaba de suceder con una nueva figura lanzada a propósito de la segunda temporada de The Mandalorian.

La figura de acción realizada por Hasbro fue lanzada a través de la tienda estadounidense Target y básicamente consiste en un set de Din Djarin y The Child.

Pero aunque a simple vista la figura luce aceptable, resulta que al remover el icónico casco del personaje el rostro que aparece debajo no se parece para nada a Pedro Pascal, el actor que interpreta al cazarecompensas titular de The Mandalorian.

Por supuesto, esto parece un momento apropiado para sacar a colación memes como aquel de El Padrino y a través de redes sociales los fanáticos de Star Wars no han tardado en señalar que esta no es la primera figura de la saga que simplemente no se parece al personaje que pretende representar.

La segunda temporada de The Mandalorian se estrenará este 30 de octubre en Estados Unidos (el 17 de noviembre llegará a Latinoamérica con Disney Plus) y solo nos queda esperar que el resultado de este nuevo ciclo sea mejor que esta figura, una barra bastante baja para superar.