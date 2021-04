Estas serían las duraciones de los primeros episodios de Star Wars: The Bad Batch

La próxima semana finalmente se concretará el estreno de The Bad Batch, la nueva serie animada de Star Wars, y aunque hasta ahora Disney Plus solo ha compartido detalles como avances y pósters, un reporte habría revelado la duración de los primeros episodios del programa sobre la Fuerza Clon 99.

Durante esta semana y a través del subreddit conocido como Star Wars Leaks se dio a conocer una captura de pantalla que correspondería a la vista en Disney Plus del primer, segundo y tercer episodio de The Bad Batch.

Esos capítulos debutarán en días diferentes y, según esta supuesta filtración, durarían 75, 31 y 28 minutos respectivamente.

Además el primer episodio se llamaría “Aftermath” y su sinopsis dice que “los clones de The Bad Batch se encuentran en una Galaxia cambiante después de The Clone Wars”. Todo mientras el segundo capítulo se llamaría “Cut and Run” y solo prometería que The Bad Batch “visitará a un viejo contacto”.

Y finalmente en “Replacements”, el tercer capítulo, “The Batch se queda atascado en una luna desolada”.

The Bad Batch presentará su primer capítulo este 4 de mayo y su segundo episodio llegará el viernes 7 de mayo a través de Disney Plus.