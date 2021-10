Estas son las primeras reacciones que dejó Los Eternos, la nueva película de Marvel Studios

Durante el pasado lunes 18 de octubre se realizó la premiere de Los Eternos, la nueva película de Marvel Studios. Y, como es tradición, tras la presentación de la cinta no tardaron en aparecer las primeras reacciones de los críticos sobre su propuesta.

Estos comentarios que los críticos estadounidenses realizaron a través de Twitter obviamente no revelan nada de la trama y más bien se enfocan en aspectos como la propuesta visual e historia de la cinta dirigida por Chloé Zhao (Nomadland).

Así, mientras algunos apuntan a que Los Eternos tiene una historia muy extensa que potencialmente podría resultar tediosa o compleja, otros destacan que se distinguiría del resto de las entregas del MCU y contaría con dos llamativas escenas post-créditos.

Si bien ese es el panorama a rasgos generales, a continuación pueden leer algunas de las primeras reacciones sin spoilers sobre Los Eternos.

Hoai-Tran Bui de /Film: “Los Eternos trae una especie de ciencia ficción austera (muy inspirada en Villeneuve) al MCU, y una ambición cósmica y embriagadora que es emocionante de ver en una película de superhéroes. Desafortunadamente, tarda mucho tiempo en llegar allí, ya que la primera mitad es dura y el ritmo es holgado. Pero no me puedo quejar de sus grandes cambios”.

David Ehrlich de IndieWire: “Los Eternos: En estilo y tono esta es fácilmente la película menos parecida a Marvel en el MCU (no parece plástico. Además hay sexo) y la escala es cósmica de una manera que hace que el arco de los Vengadores se sienta como un blip. Entonces, ¿por qué sigue siendo gente inadaptada que luchan contra el mal CG durante 3 horas?”

Andrew Salazar de Discussing Film: “De acuerdo wow ... voy a hacer otro tweet, pero Los Eternos es mucho. Sin exagerar, es la película del MCU con más trama y definitivamente *se siente* como la más larga. Lo que diré ahora es: Representación LGBTQ legítima. Tensión sexual legítima. No se siente como si estuviera en piloto automático”.

Brian Davids de The Hollywood Reporter: “Los Eternos es quizás la película de Marvel más ambiciosa jamás realizada. Pero el mayor cumplido que puedo hacerle es que no es una película de Marvel, es una película de Chloé Zhao”.

Erik Davis de Fandango: “Los Eternos de Marvel es espectacularmente extraña y rica con una nueva mitología del MCU que la hace sentir separada de todo lo demás. Honestamente, es refrescante. Hay un dulzor agridulce en la película que sientes en sus tomas del atardecer: un toque definitivo de Chloé Zhao. Es conmovedora y reflexiva”.

Ashley Menzel de We Live Entertainment: “Los Eternos es una maravilla total. Mucho material para cubrir pero se maneja bien. No puedo esperar a que la gente la vea. De todas las escenas post-créditos que he visto durante un estreno, nunca escuché a la audiencia perder la cabeza tanto como lo hizo por esta”.

Peter Sciretta de /Film: “Los Eternos es sorprendente, épica, hermosa, pero densa. Toma algunos grandes giros. A veces se siente como una película de DC (no una crítica), otras veces se siente como ninguna otra película de superhéroes. Desearía tener una reacción rápida y brillante para ofrecerles, pero me quedan pensamientos más complejos”.

Brandon Davis de Comicbook: “Los Eternos es mucha película. Está filmada con un alcance masivo, luciendo visualmente diferente (y más íntima) que cualquier otra cosa Marvel. Tiene risas, grandes sorpresas y un corazón para acompañar la gigantesca y abarrotada historia que desempaqueta. Chloé Zhao tiene un sello visual realmente único”.

Hector Navarro de Nerdist: “Me enamoré de Los Eternos esta noche. Es una hermosa traducción de los conceptos de los cómics originales de Jack Kirby y nos permite sentarnos con los personajes y sus emociones tal vez más que cualquier otra película de MCU. Es verdaderamente épica. Es realmente hermosa. Sus trailers no le han hecho justicia”.

Wendy Lee Szany: “Los Eternos es la entrega más diferente en la filmografía de MCU. La película se centra más en las relaciones entre los personajes que en las escenas de acción, lo cual es refrescante. La visión y el estilo de Chloe Zhao realmente se manifiestan”.

Steven Weintraub de Collider: “Mi parte favorita de las películas de Marvel es cómo se las arreglan constantemente para encontrar nuevas formas de contar sus historias. Los Eternos está bellamente filmada y se ve muy diferente a las películas anteriores de MCU. La historia me sorprendió con algunos de los giros y vueltas. Las 2 escenas post-creditos son 👏👍🔥”.

Rachel Heine de Nerdist: “Los Eternos está un poco sobrecargada, pero una vez que se pone en marcha, es muy divertida. Kumail Nanjiani absolutamente se roba el espectáculo, pero todos los personajes fueron lo más destacado para mí”.

Drew Taylor: “Los Eternos abre nuevos caminos para la MCU y no de todas las formas que esperabas. Alternando entre hermoso y desconcertante, épico e íntimo, es una película de grandes ideas, donde el sentimiento a menudo importa más que cualquier cosa que ocurre en la historia. No puedo esperar a verla de nuevo”.

Dorian Parks de Geeks of Color: “Los Eternos era una de mis películas más esperadas del año y me complace informar que no decepcionó en absoluto. Chloé Zhao te lleva a un viaje emocionante y emotivo. Las imágenes son increíbles y el elenco lo mata absolutamente. El lado cósmico de la MCU se está expandiendo”.

Daniel Howat de Next Best Picture: “Los Eternos es una de las películas de MCU más ambiciosas hasta el momento, pero también es bastante desordenada. Imágenes impresionantes y un reparto talentoso no salvan la intrincada trama. Una historia tan enorme, que abarca siglos, que parecía que 2/3 de la película eran exposiciones. Para mí, nunca tomó forma realmente”.

Aaron Couch de The Hollywood Reporter: “Los Eternos: ¡Wow! Mucho que desempacar. Si las películas de Marvel son un diagrama de Venn, variaciones dentro de esa superposición, esta película está fuera de serie. Sin duda alguna, la más diferente de sus películas”.

El elenco de Los Eternos cuenta con Gemma Chan como Sersi, Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lia McHugh como Sprite, Brian Tyree Henry como Phastos, Lauren Ridloff como Makkari, Barry Keoghan como Druig, Don Lee como Gilgamesh, Kit Harington como Dane Whitman, Salma Hayek como Ajak, y Angelina Jolie como Thena.

El estreno de Los Eternos está programado para este 4 de noviembre en Chile y el 5 de noviembre en Estados Unidos.