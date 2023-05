Este es el tráiler de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese

Después de una prolongada espera y escasos vistazos a la cinta finalmente tenemos un adelanto de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese.

Este jueves Apple TV+ lanzó un tráiler para la esperada cinta basada en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann y que con una ambientación en la ciudad de Oklahoma en la década de 1920 contará la historia del asesinato de varios miembros de la nación Osage.

Killers of the Flower será protagonizada por Leonardo DiCaprio como Ernest Burkhart, el sobrino de un poderoso ranchero de Oklahoma (quien será encarnado por Robert De Niro). Burkhart estará casado con Mollie Kyle (Lily Gladstone), una integrante de la nación Osage, y se verá envuelto en la investigación del FBI sobre los mencionados crímenes.

En ese sentido, la narración de DiCaprio en el tráiler que podrán ver a continuación pone sobre la mesa la intriga, sospechas y dilemas morales que marcarán a esta película.

Aparte de DiCaprio, De Niro y Gladstone, Killers of the Flower Moon contará con actuaciones Jesse Plemons, Scott Shepherd, Pat Healy, Tantoo Cardinal y Cara Jade Myers, entre otros.

Killers of the Flower se estrenará en los cines de Estados Unidos el 6 de octubre.