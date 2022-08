Este martes llegará un nuevo tráiler de The Lord of the Rings: The Rings of Power

Cada vez falta menos para la llegada de The Lord of the Rings: The Rings of Power, y según se anunció durante la jornada de este lunes, la esperada serie contará con un nuevo tráiler este martes 23 de agosto.

La serie estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media y cuenta con .D. Payne y Patrick McKay como showrunners, mientras que J.A. Bayona, Charlotte Brändström y Wayne Che Yip han dirigido algunos de los episodios de la primera temporada.

Cabe recordar que la serie estrenó su primer tráiler en febrero pasado, y recientemente se presentó el soundtrack oficial. La música para Los Anillos de Poder fue realizada por Bear McCreary, aunque Howard Shore se encargó del tema principal de esta producción.

The Lord of the Rings: The Rings of Power tiene programado su estreno para el próximo 2 de septiembre.