Estos serán los contenidos que ofrecerá Disney Plus en Latinoamérica

En poco más de un mes Disney Plus, el servicio de streaming de The Walt Disney Company, comenzará a operar en Latinoamérica y las personas de este lado del mundo podrán suscribirse a la plataforma que pretende ofrecer contenido de las principales franquicias pertenecientes a la casa de Mickey Mouse.

Pero mientras todos sabemos que Disney Plus es la casa de series como The Mandalorian, durante los últimos meses es probable que varias personas se hayan preguntado qué ofrecerá este streaming en América Latina.

Por supuesto, aún es muy pronto para revisar por nuestra cuenta al catálogo de esta plataforma, sin embargo, de cara al pronto lanzamiento desde el propio Disney Plus quisieron aclarar qué contenidos ofrecerán.

Ante todo la compañía dice que Disney Plus “será la única plataforma de streaming donde se estrenarán y encontrarán todos los contenidos exclusivos y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic con acceso ilimitado y perpetuo para sus suscriptores”.

En ese sentido, el streaming recalca que desde ahora en adelante los contenidos de Disney y todas sus franquicia solo estarán en Disney Plus. Es decir, si quieren ver cosas como las películas de Star Wars en streaming estará será su única opción.

Pero ¿qué ofrcerá concretamente Disney Plus? A continuación un repaso:

Marvel

Obviamente el streaming utilizará a las producciones de Marvel Studios como una de sus principales cartas y ofrecerá a todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel desde Iron Man hasta Avengers: Endgame.

Todo además de contar con lo que Disney Plus define como “series de televisión clásicas de Marvel”, un ítem que contemplará a producciones desde 1979 hasta la fecha incluyendo a apuestas como la serie animada de los X-Men, El Hombre Araña y la serie live-action Marvel’s Runaways.

Por otra parte, en materia de nuevas producciones, la plataforma ofrecerá a apuestas como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y el programa Proyecto Héroes de Marvel. De acuerdo a Disney Plus, estas apuestas se estrenarán entre este año y 2021, y algunas de ellas “llegarán en estreno simultáneo con Estados Unidos”.

Star Wars

La otra gran franquicia de Disney tampoco podía quedar fuera de su servicio de streaming y Disney Plus contará con toda la “Saga Skywalker” desde la película original de 1977 hasta Star Wars: The Rise of Skywalker. Todo además de incluir a los dos spin-off que se han realizado bajo esa compañía: Rogue One: A Star Wars Story y Solo A Star Wars Story.

Pero obviamente el principal atractivo en materia de contenido de Star Wars es The Mandalorian, la popular serie que impulsó al streaming en su debut en Estados Unidos y cuando Disney Plus debute en Latinoamérica presentará su primera temporada completa además de su segunda temporada que “se estrenará en simultáneo con Estados Unidos”, según la plataforma.

Finalmente el contenido de Star Wars que estará disponible en el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica también incluirá al detrás de escenas de The Mandalorian llamado Disney Gallery: The Mandalorian y a la serie animada Star Wars: The Clone Wars.

Disney

Ahora, en cuanto a las producciones del propio Disney, este streaming incluirá prácticamente a todas las películas famosas de la compañía pasando por clásicos animados como El Rey León hasta éxitos más recientes como Frozen e incluso cintas de Disney Channel como High School Musical. Todo además de series que originalmente fueron emitidas por sus canales infantiles.

Estos son los títulos que destacó Disney:

Blanca nieves y los siete enanos

La Bella y la Bestia

Bambi

Pinocho

El Rey León

La Dama y el Vagabundo

Peter Pan

La Sirenita

La Cenicienta

Aladdin (live-action)

El Libro de la Selva (live-action)

El Rey León (live-action)

La Cenicienta (live-action)

La Bella y la Bestia (live-action)

Hannah Montana

Zack y Cody: Gemelos en acción

Kim Possible

La Casa de Mickey Mouse

PJ Masks: Héroes en Pijamas

Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás

High School Musical

Camp Rock

Descendientes

Además de la compañía señaló que potenciará esa oferta con producciones nuevas hechas para Disney Plus como el remake de La Dama y el Vagabundo, Noelle, Togo, High School Musical: El Musical: La Serie, Sociedad Secreta de Hijos Reales, Phineas y Ferb The Movie, y el documental The Imagineering Story.

Pixar

En cuanto al exitoso estudio animado, Disney Plus informó que su catálogo para Latinoamérica incluirá la colección completa de películas de Pixar además de sus clásicos cortos y nuevas producciones como Pixar en la vida real, los cortos de SparkShorts y la serie Forky Pregunta.

National Geographic

Ya en un terreno más ligado a la naturaleza y la no-ficción Disney Plus destaca que ofrecerá los siguientes contenidos de National Geographic:

One Strange Rock

Origins: The Journey of the Human Kind

Jane Goodall: The Hope

Before the Flood

Free Solo

La ciencia de lo absurdo

The Right Stuff

Otros

Por supuesto, en este apartado destaca el musical Hamilton, pero como Disney quiere convencer a toda la familia de suscribirse a su streaming también contará con series Art Attack y otras producciones que quizás recordarán si pasaron días viendo Disney Channel como:

Violetta

Soy Luna

Bia

O11CE

Juacas

Peter Punk

Jungle Nest

Highway: Rodando la Aventura

Cuando Toca la Campana”

Nivis, amigos de otro mundo

Junior Express

La Florería de Bárbara

La Casa de Disney Junio

Morko y Mali

El Jardín de Clarilú

Playground

Playhouse Disney

Finalmente el streaming también señaló que el remake de Mulán estará disponible desde el 4 de diciembre para sus suscriptores.

Disney Plus debutará en Latinoamérica este 17 de noviembre.