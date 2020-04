Estos son los 10 imperdibles de Netflix en mayo

Como ya es tradición en cada mes, Netflix reveló su nueva lista de lanzamientos para lo que competerá a mayo.

Pero en vez de replicar la larga lista, aquí en Mouse concretamos nuestra propia selección con lo más destacado de la oferta que sumará esta plataforma de streaming.

A continuación encontrarán las series, películas, documentales e inclusive un anime que nos llamó la atención, ya sea por los creadores involucrados o simplemente por la historia de su propuesta.

Todos sin duda marcarán a los nuevos lanzamientos que prepara la plataforma.

Hollywood

Situada poco después de la Segunda Guerra Mundial, esta es una miniserie que se enfoca en un grupo de aspirantes a actores y cineastas que intenta triunfar a cualquier precio. Su principal gancho radica en el hecho de que se trata de una nueva creación de Ryan Murphy, el productor y guionista tras Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Scream Queens y Pose. Su elenco incluye a Darren Criss, David Corenswet y Jim Parsons, con personalidades como Rock Hudson como uno de los personajes secundarios.

Estreno: 1 de mayo

Todo el día y una noche

Joe Robert Cole, un guionista que fue reconocido por su trabajo en la primera temporada de American Crime Story, es el director de esta película centrada en un joven criminal interpretado por Ashton Sander (Moonlight), quien al llegar a prisión comienza a rememorar los días previos a su arresto y las circunstancias que marcaron su niñez. La película también incluye en su elenco a Jeffrey Wright (Westworld) y Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Estreno: 1 de mayo

The Eddy

Esta miniserie es un drama musical francés que, al mismo tiempo, es el nuevo trabajo del elogiado director Damien Chazelle, a partir de una historia de Jack Thorne (The Fades, This is Englad ’86). El director ganador del Premio Oscar se encargó de la dirección de los dos primeros episodios de una propuesta situada en el corazón multicultural de París, en donde conoceremos al dueño de un club de jazz en aprietos que debe lidiar con problemas económicos y personales, además de los peligros de la ciudad.

Estreno: 8 de mayo

Jerry Seinfeld: 23 horas para matar

El popular comediante Jerry Seinfeld comparte su lista actualizada de reclamos y observaciones cómicas en este especial de stand up filmado en el Beacon Theater de Nueva York.

Estreno: 8 de mayo

Buen Viaje: Aventuras psicodélicas

Celebridades reviven sus viajes más alucinantes mediante dibujos animados y recreaciones en este divertido documental que ahonda en la historia de la psicodelia. Este documental incluye a Nick Offerman.

Estreno: 11 de mayo

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 5

Mientras las princesas se preparan para la batalla final con el Hordiano Primero y su ejército, Adora se enfrenta a su oponente más escurridiza: ella misma.

Estreno: 15 de mayo

White Lines

Esta es la nueva serie creada por el español Álex Piña, quien previamente concretó “La Casa de Papel”. Hasta agora solo está claro que es un thriller criminal que girará en torno a una mujer que deja una vida tranquila en Mánchester para viajar a Ibiza con el objetivo de descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

Estreno: 15 de mayo

Control Z

Este nuevo drama juvenil español presentará cómo un hacker comienza a ventilar los secretos de los estudiantes por toda una escuela, lo que llevará a un distante y observadora alumna a esforzarse por descubrir su identidad.

Estreno: 22 de mayo

Dos tórtolos

Originalmente, The Lovebirds iba a ser estrenada en cines durant esta semana, pero la pandemia del coronavirus llevó a que sus responsables vendieran sus derechos de distribución a Netflix. De ahí que en mayo finalmente se concretará el estreno de esta película co-protagonizada por Issa Rae y Kumail Nanjiani que presentará a una pareja en crisis que es implicada por accidente en un complot homicida, por lo que debe limar asperezas para probar su inocencia y hallar al asesino lo antes posible.

Estreno: 22 de mayo

Dorohedoro

En este nuevo animé, basado en el manga de terror, nos presentan la historia de Caimán, quien quiere matar al mago responsable de la maldición que lo dejó con cabeza de reptil. Para ello, cuenta con su fiel amiga Nikaido, aunque quizás no sea suficiente.

Estreno: 28 de mayo

Fuerza Espacial

Esta será la nueva comedia situada en un entorno laboral protagonizada por Steve Carell. Pero la oficina ahora será muy peculiar, ya que nos presentarán la creación de una nueva división del ejército de Estados Unidos: la Fuerza Espacial. El elenco también incluirá al gran John Malkovich y Ben Schwartz.

Estreno: 29 de mayo