Estos son los estrenos de HBO en mayo

Mediante un comunicado, HBO anunció los estrenos para el mes de mayo en sus canales de cable y la aplicación HBO GO, encabezados por el estreno de la cuarta temporada de In Treatment, el documental The Crime of The Century y la película The Witches.

Además, también se emitirán los episodios finales de The Nevers, Mare of Easttown y El Día de Mañana, y continuará la emisión de nuevos episodios de Batwoman y Last Week Tonight con John Oliver.

A continuación pueden ver el listado de estrenos para los canales de HBO y HBO GO de mayo

Series nuevas

IN TREATMENT, TEMPORADA 4 | Desde el 23 de mayo (Estreno de 2 episodios de media hora seguidos todos los domingos y los lunes a las 22:00hs.)

Documentales nuevos

ESCRAVIDÃO – SÉCULO XXI | Desde el 5 de mayo a las 21:00hs. en HBO Mundi

THE CRIME OF THE CENTURY | 11 de mayo a las 19hs para VTR, Directv y TuVes y Medianoche para el resto de Chile.

Películas nuevas

NUEVA YORK SIN SALIDA (21 BRIDGES) | 1 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

LA LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA: GUERRA EN APOKOLIPS (JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR) | 3 de mayo, 22:00hs. en HBO Plus

LA ROSA AMARILLA (YELLOW ROSE) | 7 de mayo, 20:00hs. en HBO Mundi

JEXI, UN CELULAR SIN FILTRO (JEXI) | 8 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

UNA GUERRA BRILLANTE (THE CURRENT WAR )| 15 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

LAS BRUJAS (THE WITCHES) | 22 de mayo, VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

Últimos episodios

EL DÍA DE MAÑANA | 10 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile.

THE NEVERS | 16 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile.

TU CASA ES MI CASA | 17 de mayo, 20:00hs. en HBO Mundi

MARE OF EASTTOWN | 30 de mayo, 22hs para VTR, Directv y TuVes y 23hs para el resto de Chile.

Nuevos episodios

A BLACK LADY SKETCH SHOW, TEMPORADA 2 | Desde el 30 de abril a las 22hs para VTR, Directv y TuVes y 23hs para el resto de Chile. Pre-estreno en HBO GO el 23 de abril.

BATWOMAN | TEMPORADA 2 | Viernes a las 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile.

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER | TEMPORADA 8 | Lunes a las 22hs para VTR, Directv y TuVes y 23hs para el resto de Chile.

Finalmente, estas son las películas que abandonarán HBO GO durante este mes: