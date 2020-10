Estos son los mejores cómics de 2020 según los Harvey Awards

Los Premios Harvey, bautizados en honor al escritor y dibujante Harvey Kurtzman (Escritor y editor de la revista Mad), son una de las ceremonias más importantes de la industria del cómic en Estados Unidos.

Siendo entregados desde el año 2017 en el marco de la Comic-Con de Nueva York, entre sus ganadores se encuentran cómics tan destacados como Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross, Sin City de Frank Miller o DC: The New Frontier de Darwyn Cooke.

Para la ceremonia de este año, que se llevará a cabo de forma digital a raíz del COVID-19, ya se dieron a conocer a sus ganadores, destacando el trabajo del escritor y dibujante Gene Luen Yang, quien ganó por su novela gráfica “Dragon Hoops” y la miniserie de DC Comics “Superman Smashes The Klan”.

La siguiente es la lista de ganadores:

CÓMIC DEL AÑO

Dragon Hoops de Gene Luen Yang (Editorial First Second Books)

En su última novela gráfica, Gene Luen Yang centra la atención en su vida, su familia y la escuela secundaria donde enseña. A Gene no le gustan los deportes, pero en la Bishop O’Dowd High School es de lo único que se puede hablar. El equipo masculino de baloncesto universitario, los Dragons, está teniendo una temporada fenomenal que lleva décadas preparándose. Una vez que Gene llega a conocer a estas jóvenes estrellas, se da cuenta de que su historia es tan emocionante como cualquier cosa que haya visto en una página de cómic. Lo que aún no sabe es que esta temporada no solo cambiará la vida de los Dragones, sino también la suya propia.

COMIC DIGITAL DEL AÑO

The Nib, editado por Matt Bors (TheNib.com)

MEJOR CÓMIC PARA NIÑOS O ADULTOS JÓVENES

Superman Smashes The Klan de Gene Luen Yang y Gurihiru (Editorial DC Comics)

Es el año 1946 y la familia Lee se ha mudado de Chinatown al centro de Metropolis. Mientras que el Dr. Lee está ansioso por comenzar su nuevo puesto en el Departamento de Salud de Metropolis, sus dos hijos, Roberta y Tommy, están más emocionados de estar más cerca del famoso superhéroe Superman. Tommy se adapta rápidamente al ritmo acelerado de su nuevo vecindario, se hace amigo de Jimmy Olsen y se une al equipo de béisbol, mientras que su hermana menor, Roberta, se siente fuera de lugar cuando no encaja con los niños del vecindario. Es incómoda, callada y consciente de cómo se ve diferente de los niños que la rodean, por lo que se limita a mirar a las personas en lugar de hablar con ellas. Mientras los Lee intentan adaptarse a sus nuevas vidas, un mal se agita en Metrópolis: el Ku Klux Klan.

MEJOR MANGA

Witch Hat Ateller de Kamone Shirahama (Kodansha Comics)

En un mundo en donde todos dan por sentado maravillas como los hechizos mágicos y los dragones, Coco es una chica con un sueño simple: quiere ser una bruja. Pero todo el mundo sabe que los magos nacen, no se hacen, y Coco no nació con un don para la magia. Resignada a su vida no mágica, Coco está a punto de renunciar a su sueño de convertirse en bruja ... hasta el día en que conoce a Qifrey, un misterioso mago viajero. Después de ver secretamente a Qifrey realizar magia de una manera que nunca antes había visto, Coco pronto descubre que lo que todos “saben” podría no ser la verdad, y descubre que su sueño mágico puede no estar tan lejos como parece ...

MEJOR CÓMIC INTERNACIONAL

Grass de Keum Suk Gendry Kim, traducido por Janet Hong (Editorial Draqn and Quaterly)

Grass es una poderosa novela gráfica contra la guerra, que ofrece de primera mano la historia de vida de una niña coreana llamada Okseon Lee que fue obligada a la esclavitud sexual para el Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, un capítulo controvertido en la historia asiática del siglo XX. Keum Suk Gendry-Kim enfatiza la fuerza de Lee para superar las muchas formas de adversidad que experimentó. Grass es una novela gráfica histórica que hace personal el desesperado costo de la guerra y la importancia de la paz.

MEJOR ADAPTACIÓN DE UN CÓMIC O NOVELA GRÁFICA

Watchmen de HBO, basado en Watchmen (DC Comics)