Evangelion: 3.0+1.0 se ha convertido en la película más exitosa de Hideaki Anno

Han pasado algunas semanas desde el estreno de Evangelion: 3.0+1.0. y el filme ya se ha convertido en la película más taquillera de Hideaki Anno, al obtener ganancias por más de 8,2 mil millones de yenes, es decir (75,7 millones de dólares).

Con estas cifras, el filme estrenado el pasado 8 de marzo, superó a Shin Godzilla, la cual era hasta la fecha le película más taquillera del director. Esta no es la primera marca generada por Evangelion: 3.0+1.0 y es que en menos de un mes ya había superado al resto de las películas de la franquicia.

En cuanto al resto de películas, según fue dado a conocer, ahora se ubica en la posición número 22 de los filmes más taquilleros de Japón, y está próximo a superar al número 21, Stand By Me Doraemon.

Evangelion: 3.0+1.0 viene a cerrar la tetralogía de Rebuild of Evangelion, la cual comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.