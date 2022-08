Evil Dead Rise y La Monja 2 fijaron nuevas fechas para sus estrenos en cines

Aparte de postergar el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods, Warner Bros realizó otros ajustes a su calendario de lanzamientos cinematográficos y estableció nuevas fechas para el debut de dos esperadas cintas.

Aunque durante un tiempo se habló de la película como un proyecto para HBO Max, como parte de la nueva estrategia de Warner Bros Discovery finalmente se confirmó que Evil Dead Rise llegará a los cines.

De acuerdo a Deadline, la nueva película de Evil Dead dirigida por Lee Cronin (The Hole in the Ground) debutará el 21 de abril de 2023 en los cines de Estados Unidos.

Por otra parte, esta jornada también se estableció que La Monja 2 llegará a la pantalla grande el próximo 8 de septiembre de 2023 para continuar la saga cinematográfica de El Conjuro con una nueva historia de la Hermana Irene que esta vez será dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona).

Pero aunque esas pueden ser buenas noticias para los fanáticos del terror, Deadline tiene otra actualización menos favorable y es que el remake de Salem’s Lot se quedó sin fecha de estreno porque el día que anteriormente estaba reservado para su debut ahora marcará el lanzamiento de Evil Dead Rise. Por ahora no está claro qué sucederá con esa película basada en la novela de Stephen King, pero tengan en cuenta que de acuerdo a un reporte estos cambios en el calendario de estrenos de Warner Bros tendrían una perspectiva financiera ya que la compañía solo podría centrarse en dos grandes estrenos para este año y esos serían Black Adam y Don’t Worry Darling.