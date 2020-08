Ewan Mcgregor deberá dividir sus regalías de Star Wars con su ex esposa

Ewan Mcgregor tendrá que compartir las regalías por su trabajo en la franquicia de Star Wars con su ex-esposa. De acuerdo a TMZ, un juez dictaminó que el actor deberá dividir las regalías y los residuos de todos los proyectos en los que trabajó mientras estaba casado con Eve Mavrakis como parte del acuerdo de divorcio entre ambos.

Mcgregor y Mavrakis, una diseñadora de producción francesa, estuvieron casados por 22 años y terminaron definitivamente su matrimonio en 2018. En ese sentido, además de las regalías por las precuelas de Star Wars, ese aspecto del acuerdo de divorcio involucra a otras películas que Mcgregor filmó mientras estaba casado con Mavrakis y por ende incluye a producciones como Angels and Demons, The Men Who Stare at Goats y Moulin Rouge.

La conclusión del divorcio entre Mcgregor y Mavrakis además establece que el actor se quedará con 30 vehículos, mientras la diseñadora Mavrakis conservará otros 5 vehículos, joyas, algunas cuentas bancarias, y una casa ubicada en Los Ángeles.

Mcgregor y Mavrakis tienen una hija que actualmente tiene 9 años y cuidan bajo un régimen de custodia compartida, por lo que el intérprete de Obi-Wan Kenobi además le entregará dinero a Mavrakis para el cuidado de la pequeña y aparte le dará otra suma de dinero a la diseñadora para sus gastos personales.