Ewan McGregor y Hayden Christensen recordaron la difícil recepción inicial de las precuelas de Star Wars

No tienen que buscar mucho en redes sociales para darse cuenta que actualmente hay un montón de personas entusiasmadas por la serie de Obi-Wan Kenobi, una nueva producción de Star Wars que no solo retomará la historia de uno de los personajes más queridos de la franquicia espacial, sino que también se posicionará como una apuesta mucho más ligada a lo que fueron las precuelas.

De hecho, su propia responsable, la directora Deborah Chow, sostiene que “el tejido conectivo más fuerte” de esta serie “es con las precuelas, porque de ahí provienen nuestros personajes y ahí es donde comenzaron sus historias. Entonces, en realidad, las precuelas son las más conectadas con nuestra serie”.

Pero aunque en estos minutos puede existir una mayor valoración y cariño por The Phantom Menace, Attack of The Clones y Revenge of The Sith, es innegable que aquellas películas no gozaron de una buena recepción durante sus estrenos originales y ni Ewan McGregor ni Hayden Christensen lo han olvidado.

Ambos actores regresarán como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker/Darth Vader en esta serie y, en el contexto de una entrevista con EW, recordaron que inicialmente no tuvieron la mejor experiencia con Star Wars.

Siguiendo sus declaraciones anteriores, McGregor reiteró que inicialmente no estaba muy convencido de sumarse a esta saga.

“Star Wars realmente no me parecía bien. Al principio, era bastante escéptico acerca de hacerlo. Solo pensé: ‘Bueno, soy este actor independiente, urbano y sucio de aquí. No soy este tipo de persona’”, rememoró McGregor .

Pero eventualmente el actor se sumó a las tres películas que sirven como antesala de la historia de Darth Vader y asumió el desafío de encarnar a la versión joven de Obi-Wan, el mítico Jedi que Alec Guinness plasmó en la cinta original de la saga creada por George Lucas. No obstante, los desafíos para McGregor no terminaron allí y el actor todavía lamenta todo el tiempo que tuvo que pasar “caminando con los grandes extraterrestres que en realidad no están allí y pasar mucho tiempo en un set azul simplemente hablando al aire”.

Después de todo, es probable que en esa época fuese difícil ver el lado bueno de esa situación considerando que las precuelas generaron un montón de críticas por parte de los fanáticos y la prensa.

“Lo encontré bastante difícil”, dijo McGregor sobre la reacción a las precuelas. “Que salieran y fueran criticadas tan fuerte fue bastante difícil de manejar personalmente. Y también, fue bastante temprano en mi carrera. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Estuve involucrado en cosas que simplemente no hicieron muchas ondas, pero eso es diferente de hacer algo que hace una onda negativa”.

Aunque McGregor sintió las críticas a las precuelas, el actor siempre fue uno de los puntos mejor valorados de esas cintas en contraste a Hayden Christensen, el actor tras Anakin Skywalker, quien muchas veces se convirtió en el foco de los comentarios más ácidos.

“Cuando salieron las películas y los críticos fueron muy críticos, por supuesto que fue algo difícil, porque te preocupas mucho por esto en lo que has invertido tanto de ti mismo”, dijo Christensen. “Entonces, seguro, eso es un desafío”.

Sin embargo, a medida que nos acercamos a las dos décadas del estreno de Revenge of The Sith, esa percepción ha comenzado a cambiar y McGregor está feliz por eso.

“Ahora conozco a las personas para las que hicimos esas películas, que eran los niños de la época”, señaló McGregor. “Y nuestras películas de Star Wars son sus películas de Star Wars. De la forma en que las películas de Carrie Fisher y Alec Guinness y Mark Hamill y Harrison Ford eran nuestras, nosotros somos de ellos. Y es hermoso que fueran importantes para los niños que las hicimos. Es muy agradable finalmente obtener esa ola de positividad sobre ellos”.

El regreso de McGregor y Christensen como Obi-Wan y Anakin (ahora completamente como Darth Vader) se concretará desde este 25 de mayo con la serie de Kenobi que será emitida a través del streaming Disney Plus.