Expansiones de Frostpunk llegarán a PS4 y Xbox One en julio

Desde 11 Bit Studios anunciaron que que las expansiones de Frostpunk finalmente llegarán a la versión de consolas del juego.

Cabe recordar que el juego de estrategia se lanzó en 2018 para PC y en 2019 llegó tanto a PS4 como Xbox One, de la mano de la Console Edition.

A pesar de esto, los tres DLC que tuvo el juego, The Rift, On The Edge y The Last Autumn, no habían llegado a la versión de consolas algo que cambiará próximamente.

Según anunciaron desde la desarrolladora, estas expansiones llegarán el próximo 21 de julio tanto a PS4 como Xbox One.