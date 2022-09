“Extremadamente épico”: Netflix promete mucha acción con Heart of Stone, su nueva película con Gal Gadot

Sin entrar en mayores detalles de la historia, la plataforma de streaming Netflix presentó - durante su evento de anuncios llamado Tudum - a la que será una de sus grandes apuestas para 2023: la película de acción Heart of Stone, protagonizada por Gal Gadot.

En la propuesta, que por ahora no tiene fecha de estreno, la actriz interpretará a una agente de la CIA llamada Rachel Stone que tendrá un problema no menor: lidiar con su propia agencia tras perder a un valioso objetivo.

El siguiente es el video de presentación presentado durante el evento Tudum.

Heart of Stone es dirigida por Tom Harper, quien previamente dirigió episodios de series como Misfits y Peaky Blinders, además de la película de terror The Woman in Black: Angel of Death.

La historia fue co-escrita por Allison Schroeder (Hidden Figures, Frozen 2) y Greg Rucka, quien trabajó en cómics como Detective Comics, Wolverine, Wonder Woman, The Punisher y Gotham Central. Previamente debutó en el cine escribiendo la adaptación de su propio cómic, The Old Guard, lanzado por Netflix.