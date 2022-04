F. Murray Abraham no participará de la tercera temporada de Mythic Quest

Cuando Mythic Quest finalmente presente su tercera temporada, un personaje que marcó los ciclos anteriores brillará por su ausencia.

Si bien C.W. Longbottom contó con un papel más acotado en los episodios más recientes de la serie, esta semana Deadline reveló una inesperada actualización indicando que el actor F. Murray Abraham no regresará como ese personaje en la tercera temporada de Mythic Quest.

“F. Murray Abraham no regresará a la temporada 3 de Mythic Quest”, confirmó un productor Lionsgate a comunicado a Deadline. “Más allá de eso, no comentamos sobre asuntos relacionados con el personal”.

Por ahora no hay una razón oficial para la salida de Abraham de Mythic Quest, sin embargo, cabe señalar que el actor participará del segundo ciclo de The White Lotus para HBO Max y Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities para Netflix.