Fans impulsan campañas para Warner haga una película de Batman con Ben Affleck y una serie de Black Canary con Jurnee Smollett-Bell

Desde que la versión de Justice League de Zack Snyder concretó su estreno durante el pasado mes de marzo, algunos fanáticos del director y las películas de DC se han dedicado a impulsar nuevas campañas para Warner Bros retome las propuestas que comenzó a elaborar a partir de los estrenos de Man of Steel y Batman vs Superman.

Así, aunque el hashtag más llamativo ha sido #RestoretheSnyderverse (Restauren al Universo de Snyder), después de que días atrás apareciera una campaña para que el Deathstroke de Joe Manganiello tenga una serie en HBO Max, ahora se instaló una nueva petición para que Warner Bros concrete una película de Batman protagonizada por Ben Affleck.

Bajo el hashtag #MakeTheBatfleckMovie un montón de fanáticos de la versión de Batman que debutó en Batman vs Superman han pedido que Warner Bros retome el proyecto que, de acuerdo a lo que se ha revelado durante los últimos años, pretendía mostrar un conflicto entre Deathroke y Batman que tendría al centro de su trama la revancha de Salde Wilson por la muerte de su hijo y que aparentemente involucraría como un factor clave a la revelación de la identidad secreta del hombre murciélago que vimos al final de la versión de Justice League de Zack Snyder.

Por supuesto, esta película no se concretó porque Affleck dejó el papel de Batman y Warner Bros optó por cambiar la ruta de las adaptaciones del hombre murciélago y realizar a The Batman con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro.

No obstante, mientras se espera que Affleck aparezca como Batman en la película de The Flash, aún hay algunos fanáticos que anhelan que el actor pueda encabezar su propia película como el vigilante de Gotham y durante el fin de semana usaron el hashtag #MakeTheBatfleckMovie para expresar su aprecio por esa versión del personaje.

“Quiero ver a Batman enfrentarse a Deathstroke. Quiero ver a Slade destruir toda la vida de Bruce. Quiero ver más a Affleck como Batman. #MakeTheBatfleckMovie”.

“¡Ben Affleck se merece su propia película de Batman en solitario! #MakeTheBatfleckMovie”.

“Batman de Ben Affleck es el mejor Batman de todos los tiempos y quise decir lo que dije #MakeTheBatfleckMovie”.

“Es hora de #MakeTheBatfleckMovie”.

“Si Ben quiere, #MakeTheBatfleckMovie”.

Pero la campaña para una potencial película con el Batman de Ben Affleck no fue la única que llamó la atención durante este fin de semana y la petición por una serie de Black Canary también figuró en las tendencias de Twitter en países como Estados Unidos.

La cruzada por una serie de Black Canary protagonizada por Jurnee Smollett-Bell obviamente deriva de la aparición de la actriz como ese personaje en la película Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Y aunque algunos usuarios llevan impulsando al hashtag #BlackCanaryHBOSeries hace meses, la petición tomó más fuerza durante este fin de semana y se multiplicaron los tweets al respecto pidiendo una apuesta de ese personaje para HBO Max.

“Black Canary es un personaje fantástico y Jurnee ofreció una actuación con muchas capas. ¡Ella es uno de mis castings favoritos en una película de cómics y se merece su propio programa! #BlackCanaryHBOSeries”.

“Esta única escena configura su historia a la perfección. Tanto potencial esperando allí para ser explorado #BlackCanaryHBOSeries”.

“Jurnee Smollett nació para interpretar a Black Canary #BlackCanaryHBOSeries”.

“Necesitamos una #BlackCanaryHBOSeries porque ella entendió completamente la tarea”.

“WB está siendo sucio con ellos al no tener ningún proyecto para ellos”.

De hecho, hasta la escritora de cómics Gail Simone se sumó a esta campaña: “Haría todo lo que pudiera para ayudar a apoyar y promover una nueva serie de Black Canary con Jurnee Smollett, incluyendo cortar césped para ejecutivos de HBO #BlackCanaryHBOSeries”.

Claramente tanto #MakeTheBatfleckMovie como #BlackCanaryHBOSeries son campañas impulsadas por los fans y aunque han generado un montón de reacciones en redes sociales, no son ningún tipo de garantía para este tipo de proyectos y más bien solo demuestran en qué tipo de producciones estarían interesados algunos fanáticos de cara al enigmático futuro de las adaptaciones de DC Comics.