Joe Manganiello habló sobre la trama de Deathstroke en la película de Batman de Ben Affleck

Cuando Joe Manganiello se sumó como Deathstroke al elenco de Justice League, el plan era que el actor apareciera como Slade Wilson para establecer una conexión entre la cinta del equipo y la próxima película de Batman que sería protagonizada por Ben Affleck. Todo además de preparar el camino para una cinta individual del mercenario.

Pero como probablemente tendrán claro a estas alturas, nada de eso resultó y actualmente todo apunta a que el Deathstroke de Manganiello solo volverá a aparecer en el Snyder Cut de Justice League.

No obstante, pese a que por el momento no existirían planes a futuro para esta versión del personaje, recientemente Manganiello aprovechó una entrevista con Yahoo! Entertainment para detallar cómo habría sido la aparición de su Slade Wilson en la película de Batman de Ben Affleck.

“Era una historia realmente oscura en la que Deathstroke era como un tiburón o un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce de adentro hacia afuera”, explicó Manganiello. “Era una cosa sistémica: mataba a todos los que estaban cerca de Bruce y destruía su vida para intentar hacerlo sufrir porque sentía que Bruce era responsable de algo que le sucedió”.

Para dejar más claras las ambiciones de la historia, la entrevista apunta a que Affleck pretendía que la película se inspirara en The Game de David Fincher y la clásica historia Born Again de los cómics de Daredevil.

“Era realmente genial, muy oscuro y muy duro”, señaló Manganiello. “Estaba muy emocionado por ello”.

Pero lamentablemente las cosas con las películas de DC se complicaron y, con las refilmaciones de la cinta, el futuro del Deathstroke de Manganiello comenzó a diluirse.

En ese sentido, el actor recordó que la escena post-créditos original de la película mostraba a Deathstroke y Lex Luthor (Jesse Eisenberg) hablando sobre su plan para destruir a Batman. No obstante, de cara a la versión cinematográfica de Justice League, la secuencia cambió y de la mano de modificaciones al diálogo de Eisenberg se usó para tantear una versión cinematográfica de The Legion of Doom.

“Volvieron a grabar todo el diálogo de Jesse para establecer la segunda parte de Justice League, que iba a tratar sobre la Liga de la Injusticia”, dijo Manganiello. “Todo ese diálogo era sobre Batman originalmente, y se cambió a líneas como ‘¿No deberíamos tener un liga propia?”

Pero pese a que el fracaso de Justice League terminó por cambiar los planes para la película de Batman de Ben Affleck y la propia cinta de Deathstroke, Manganiello regresará como el villano en el Snyder Cut y allí, además de restaurar la versión original de la escena post-créditos de la película, el actor aseguró que tuvo la oportunidad de añadir algunas cosas que había planificado para las aventuras en solitario del mercenario.

“Zack (Snyder) me llamó un día y me preguntó: ‘¿Te gustaría volver a hacerlo?’, Así que le dije: ‘Claro, hombre, estaré allí’. Y me dijo: ‘Está bien, estamos sacando tu armadura del almacenamiento en Inglaterra y la vamos a traer aquí. ¿Hay algo que quieras hacer de manera diferente?’”, recordó el actor.

En ese contexto, Manganiello explicó que logró sumar algunos elementos de sus planes para la película en solitario de Deathstroke y concretamente aportó con el nuevo peinado del personaje.

“Algunos de esos elementos los incluí en esta ronda“, comentó el actor. “Los guerreros más grandes son los que entran en batalla ya muertos o suponiendo que van a morir; están buscando a alguien que realmente pueda matarlos. Hay casi una emoción en torno a eso, como: ‘¿Hoy va a ser el día?’ Así que había un momento climático en mi película independiente en el que quería que Slade se afeitara la cabeza en este mohicano de guerra sabiendo que se iba a su propia muerte. Le dije a Zack: ‘Siempre lo había imaginado con un gran mohicano blanco’, y estaba totalmente dispuesto a hacerlo”.

Finalmente, pese a que por ahora no hay planes concretos, Manganiello también aseguró que espera que el lanzamiento del Snyder Cut ayude a revivir a la película de Deathstroke.

“Con suerte, esto revitalizará el interés de los fanáticos en cuanto a querer ver que se cuente esta versión del personaje. Aterrizamos en una historia de origen por la que todas las personas a las que se las he presentado se han vuelto locos. Ha habido tantas versiones de este personaje a lo largo de los años, y solo quería ponerle mi propia estampa”, concluyó el actor.